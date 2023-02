The Witcher wird nicht nur auf Netflix fortgesetzt und bekommt ein Remake: Uns erwarten in Zukunft gleich eine ganze Reihe an neuen The Witcher-Spielen. Eines davon hört bisher auf den Arbeitstitel Project Sirius und enthält offenbar Multiplayer-Elemente. Aber es gibt noch ein paar mehr Hinweise, die aus Stellenanzeigen hervorgehen.

The Witcher: Project Sirius bietet wohl PvE-Multiplayer

Darum geht’s: Es gibt einige neue Stellenausschreibungen beim von CD Projekt RED aufgekauften Entwicklerstudio The Molasses Flood, das an dem The Witcher-Ableger Project Sirius arbeitet. Daraus lassen sich womöglich schon Informationen über das kommende Spiel ableiten.

Diese Features gibt es in den Job-Anzeigen zu entdecken oder Erfahrungen mit ihnen werden vorausgesetzt:

Koop

Multiplayer

Verschiedene Spielmodi

Progression und Erfahrungssystem

Unterschiedliche Klassen

Diverse Gegnertypen wie zum Beispiel Bosse

Verschiedene Waffentypen

Nicht-lineares, cineastisches Storytelling

Stilisierter Look

Soziale Aktivitäten

Actionlastiges Gameplay

Prozedural generierte Systeme

Was heißt das jetzt? Das klingt alles stark danach, als bekämen wir es hier mit einem Titel zu tun, der stärker auf Multiplayer setzt, als bisher bekannt war. Dass im nächsten „The Witcher“ auch Multiplayer-Aspekte zu finden sein werden, wurde bereits angekündigt, aber das hier klingt nach größerem Umfang.

Die Hinweise auf Koop-Multiplayer, verschiedene Modi, das Fortschrittssystem, unterschiedliche Klassen und Gegner- sowie Waffentypen erinnern an Koop-Titel wie Outriders, Warhammer 40k Darktide und Co. Falls die prozedural generierten Systeme mit den Levels zu tun haben sollten, klingt das stark nach Dungeons à la Diablo.

Aber Vorsicht! Nur, weil diese Punkte alle in den Stellenausschreibungen zu finden sind, muss das nicht heißen, dass sie wirklich auch genau so im Spiel landen. Immerhin befindet sich das „The Witcher“-Projekt Sirius momentan erst noch in der Vorproduktion. Bis zum fertigen Produkt kann sich also noch jede Menge ändern.

Wie würde euch ein The Witcher-Spiel taugen, in dem ihr gemeinsam mit Freund*innen auf Monsterjagd gehen könnt? Was wünscht ihr euch vom nächsten Teil des Franchises? Schreibt es uns in die Kommentare.