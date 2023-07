Diablo 4 Season 1: Warteschlange broken? Probleme und Bug zum Start

Diablo 4: Season 1 macht Probleme zum Start und das ganz gewaltige. Ist das noch normal? Oder ist das ein schon Bug? Hier steckt irgendwo der Wurm drin.

Viele Spieler*innen wollten am Abend des 20. Juli 2023 ganz entspannt eine Runde „Diablo 4“ vor ihrem heimischen PC genießen. Aber Pustekuchen. Die Warteschlange reichte von Bremen bis nach Berlin, und sie ließ sich nicht überbrücken.

Never play on a patch day, das ist alte Gamerweisheit. Aber was war hier nur los mit dem Hack-’n‘-Slay?

Diablo 4: Probleme mit Season 1 – Ladebildschirme bis zum Umfallen

Was ist das Problem mit Dialbo 4: Season 1? Die User versuchten sich am Patchday einzuloggen, doch mehr als einen Ladebildschirm bekamen sie nicht zu Gesicht. Dabei ist so ein Loading-Screen doch eigentlich etwas ganz Normales?

Schön wäre es, aber im Normalfall nimmt die Warteschlange hier nicht Stunden unserer Zeit in Anspruch. Außerdem hatte sich hier wohl ein Bug eingeschlichen, denn die Warteschlange zeigte bei uns und vielen anderen stets falsche Daten an.

Die Zeitangabe war einfach nicht richtig. Auf den Bildschirmen stand dann so etwas wie: „Geschätzte Wartezeit: 3 Minuten“, doch in der Realität waren es mehrere Stunden.

Solche Aussagen, die direkt in der Warteschlange (Queue) stehen, irritieren nur. Es ist also ein Anzeigebug. Aber das Problem sitzt noch viel tiefer.

Blizzard weiß Bescheid: Blizzard räumt ein, dass es zu „unüblich langen Wartezeiten in der Warteschlange“ gekommen sei, die mit dem großen Andrang zusammenhängen müssen. Aber Blizzard „arbeite bereits daran“ und sie „bedanken sich für eure Geduld“.

Der Frust in der Community ist groß. Einige Twitter-User wie @ravennoises sind der Ansicht, dass die Warteschlangen schlimmer seien als am Releasetag und das könne doch nicht sein.

Es bleibt fraglich, warum Blizzard nicht die korrekte Wartezeit anzeigen lässt. Denn das wäre technisch mit Sicherheit möglich. Zwei Minuten sind doch immerhin nicht zwei Stunden?

Aber mittlerweile sollten sich alle Abenteurer wieder ordnungsgemäß einloggen können, solange der Andrang zum heutigen Abend nicht wieder so groß ist wie gestern – wovon wir nicht ausgehen.

Wie ist es bei euch? Hattet ihr Probleme zum Season-1-Start? Oder konntet ihr euch ganz normal einloggen? Schreibt es in die Kommentare und diskutiert mit uns!