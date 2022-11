The Witcher 3: Releasetermin der Upgrades für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht

Schon vor einiger Zeit hat CD Projekt Red angekündigt, dass das Rollenspiel-Meisterwerk The Witcher 3 eine verbesserte Version für PS5, Xbox Series X/S und den PC erhalten soll. Nachdem es mehrere Monate verdächtig still um das Upgrade war, kamen vor wenigen Wochen erste Gerüchte um einen Release noch im Jahr 2022 auf.

Diese wurden nun bestätigt. Über Twitter haben die Entwickler*innen bekannt gegeben, dass das Next-Gen-Update am 14. Dezember erscheint. Für alle, die den Titel schon besitzen, ist das Upgrade außerdem kostenlos.

The Witcher 3: Alle Infos zum Upgrade

Das Upgrade erscheint am 14. Dezember. Wer „The Witcher 3: Wild Hunt“ schon auf dem PC, der PS4 oder der Xbox One besitzt, kann das Update ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Darüber hinaus wird es auch eine Complete Edition geben, die alle DLCs enthält und nur für die neuen Konsolen und den PC erscheint.

Das steckt im Upgrade: Die Verbesserungen sind in erster Linie technischer Natur. So sollen die Ladezeiten deutlich verkürzt werden und die Grafik wird um Raytracing erweitert. Ausgewählte Mods werden außerdem direkt unterstützt.

So geht es im Franchise weiter

Zum Release der Next-Gen-Updates von „The Witcher 3“ wird es außerdem neue, von der erfolgreichen Netflix-Serie inspirierte Inhalte geben. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt auch in den Versionen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar sein.

Im Hintergrund arbeitet das Studio schon fleißig an der Zukunft der Marke. So wurden Anfang Oktober gleich fünf neue Spiele im Witcher-Kosmos angekündigt, darunter auch eine neue AAA-Trilogie, die aber nicht vor 2025 starten soll.

Darüber hinaus soll aber auch die beliebte Serien-Adaption ausgebaut werden. Zuletzt gab es einen großen Aufschrei, nachdem angekündigt wurde, dass Geralt-Darsteller Henry Cavill in Staffel 4 nicht mehr dabei sein wird. Bevor es aber soweit kommt, startet noch in diesem Jahr mit The Witcher: Blood Origin eine Prequel-Serie, die mehr als tausend Jahre vor den Ereignissen rund um Geralt, Yennefer, Ciri und Co. angesiedelt ist.