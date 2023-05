Hogwarts Legacy sieht laut Fans in der Last-Gen-Fassung teilweise sogar besser aus

In den Kommentaren zeigen sich viele Spieler*innen erstaunt über die Neuerungen und geben an, dass besonders die mit buntem Glas verzierten Gänge in den Last-Gen-Fassungen sogar besser aussehen als die offenen Brücken im Original. Das ist natürlich Geschmackssache, aber es ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass die Entwickler*innen von „Hogwarts Legacy“ viel Mühe in die PS4- und Xbox One-Versionen gesteckt haben.

So wurden viele kleine Brücken , die eigentlich die offene Spielwelt zeigen, durch geschlossene Gänge ersetzt. Ihr könnt euch dann zwar nicht einfach auf euren Besen schwingen und losfliegen, dafür bieten diese Durchgänge teilweise richtig schöne Lichtstimmungen und Ornamente. Darüber hinaus gibt es an vielen Stellen geschlossene Türen, die in der Next-Gen-Fassung offen stehen.

Um das gigantische „Hogwarts Legacy“ auch auf PS4 und Xbox One zum Laufen zu bringen, mussten die Entwickler*innen wie gesagt jede Menge Details entfernen und dafür Ladezeiten hinzufügen. Das Team hat es dabei allerdings nicht belassen, sondern in vielen Fällen kreative Wege gefunden, um den Spielfluss nicht allzu oft zu unterbrechen.

