Cyberpunk 2077: CD Projekt möchte mit Phantom Liberty seine Fans zurückgewinnen

Nach dem verpatzten Release von Cyberpunk 2077 haben die Entwickler*innen nicht aufgegeben und das Action-RPG mit einer Reihe von Updates schrittweise verbessert und der ursprünglichen Vision des Spiels angenähert. Diese Wende soll mit dem am 26. September erscheinenden Phantom Liberty-DLC gekrönt werden.

Für die Erweiterung hat CD Projekt große Pläne, immerhin soll es die bisher umfangreichste in der Geschichte des Studios werden. Neben der Verbesserung des eigentlichen Spiels ist dabei für das in Polen stationierte Team auch die Versöhnung mit den eigentlichen Spieler*innen sehr wichtig.

Cyberpunk 2077: Große Pläne für Phantom Liberty

Der Launch von „Cyberpunk 2077“ gehört zu den größten Skandalen der Videospiel-Geschichte. Das über Monate gehypte Spiel sollte in die Fußstapfen von The Witcher 3: Wild Hunt treten und war als Anwärter auf das Spiel des Jahres 2020 fest eingeplant. Es sollte aber anders kommen.

Viele im Vorfeld angepriesene Inhalte funktionierten nicht richtig, es gab jede Menge Bugs und Performance-Probleme. Speziell die Versionen für PS4 und Xbox One waren zum Start in vielen Fällen komplett unspielbar, was sogar dazu führte, dass Sony den Titel zwischenzeitlich aus dem hauseigenen PlayStation Store verbannte.

Der Imageschaden für CD Projekt war immens, immerhin hatte sich das Studio in den Jahren zuvor als absoluter Fan-Liebling positioniert und war auf dem Weg, in der Branche eine ähnliche Stellung wie Rockstar Games oder Blizzard in den 2000er Jahren einzunehmen.

Dass man diesen Kredit bei den Spieler*innen so einfach verspielt hat, ärgert auch die Entwickler*innen, wie Michal Platkow-Gilewski, CD Projekt’s PR-Chef im Interview mit gamesindustry.biz zugibt:

„Ich persönlich war nicht glücklich darüber, wie sich die Dinge entwickelt haben. Das hatte ich nicht erwartet. Ich wusste sofort, dass wir zurückkommen müssen. Ich mochte die Situation, in der wir uns befanden. Ich spreche nicht vom Höhepunkt des Hypes, aber zwei Jahre davor hatten wir unsere Community, wir mochten sie, sie mochten uns, es war großartig, bei CD Projekt RED zu arbeiten.“

Nach der verpatzten Veröffentlichung gab das Team den Titel allerdings nicht auf und konnte das Ruder schrittweise herumreißen. Der Phantom Liberty-DLC soll dem jetzt die Krone aufsetzen und „Cyberpunk 2077“ zu dem Spiel machen, das es schon 2020 hätte sein sollen. Platkow-Gilewski führt weiter aus:

„Nach der Veröffentlichung war es hart, aber ich wusste, dass wir die gleichen Leute hatten. Die Gamer sind die gleichen… wir müssen nur unsere Beziehung in Ordnung bringen. Das Einzige, was wir wirklich tun können, ist, das zu liefern, wozu wir fähig sind. Ich habe das Gefühl, dass wir bald in der Lage sein werden, das zu tun, und hoffentlich wird das ein neuer Anfang für alle sein.“

Ob sich diese Hoffnungen erfüllen, wird sich zeigen, wenn „Phantom Liberty“ am 26. September erscheint.