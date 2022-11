The Witcher 3: Next Gen-Gameplay veröffentlicht, Spieler erhalten einen Fotomodus

Mitte Dezember erhalten Witcher-Fans ein ganz besonderes Schmankerl präsentiert, quasi als frühzeitiges Weihnachtsgeschenk des polnischen Entwicklers CD Projekt RED. So wird eine Next Gen-Version des Action-Rollenspiels The Witcher 3: Wild Hunt kostenlos für die aktuellen Konsolen sowie den PC bereitgestellt.

Inhaltlich darf sich über eine aufgehübschte Grafikkulisse sowie zahlreiche kleinere Verbesserungen gefreut werden. Nun haben die Verantwortlichen innerhalb eines Livestreams erstes Gameplay gezeigt.

Die Next Gen-Version im Gameplay

„The Witcher 3: Wild Hunt“ ist zwar bereits 2015 für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht worden, dennoch freut sich der Titel noch immer großer Beliebtheit. Der riesige Erfolg der ersten beiden Staffeln der Witcher-Serie auf Netflix ist an dem anhaltenden Interesse aber sicherlich auch nicht ganz unschuldig.

Dennoch haben sich Fans mit dem Release der neuen Konsolengeneration vor ziemlich genau zwei Jahren eine Modernisierung des Action-Rollenspiels gewünscht, die der zuständige Entwickler schließlich bestätigt hat. Zwar gab es auf dem holprigen Weg die eine oder andere Verschiebung des Starttermins, nun scheint das Ziel aber endlich so gut wie erreicht zu sein.

Grafische Upgrades bestehen vor allem aus hinzugefügtem Raytracing, schöneren Texturen, schnelleren Ladezeiten und einer besseren Leistung dank Features wie FSR 2.1 sowie DLSS 3, das mit der neuen RTX 40er-Serie kürzlich von Nvidia eingeführt wurde.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer aus dem Livestream an:

The Witcher 3 erhält endlich einen Fotomodus

Das große Highlight für viele Spieler*innen dürfte neben der verbesserten Grafik aber vor allem der neu hinzukommende Fotomodus sein, um die besten und schönsten Szenen im Spiel kreativ für die Nachwelt festzuhalten.

The Witcher 3 nutzt adaptive Trigger der PS5: Wer das Rollenspiel auf der PS5 spielen wird, der darf in Zukunft von den besonderen Features des DualSense-Controllers profitieren. Konkret erhaltet ihr durch die adaptiven Trigger ein besseres sowie immersiveres Feedback in Kämpfen.

Die Next Gen-Version für „The Witcher 3: Wild Hunt“ erscheint am 14. Dezember 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC.