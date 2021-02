The Witcher 3 als PS1-Spiel? So würde es aussehen

Ein Trend zeichnet sich ab, moderne Spiele in ein klassisches Gewand zu stecken. Diese Entwicklung hat unter anderem nicht vor Cyberpunk 2077 oder zum Beispiel Death Stranding haltgemacht. Und nun trifft es einen weiteren Spielehit und zwar The Witcher 3: Wild Hunt.

Wenn ihr euch also schon immer mal gefragt habt, wie „The Witcher 3“ wohl aussehen würde, wenn es in der PS1-Ära erschienen wäre, habt ihr hier die Antwort. Schaut euch das Video unbedingt an!

PS1-Demake zu The Witcher 3

Das Video stammt vom Spieleentwickler Anders Lundbjörk und es ist überaus authentisch. Es verfügt, selbstverständlich, über die berühmte Badewannenszene mit Geralt, der es sich gerade gemütlich gemacht hat in Kaer Morhen.

Die entsprechende musikalische Untermalung darf natürlich auch nicht fehlen und auch sonst hat das Video alles, was man sich von einem Witcher-Spiel erträumen.

Yennefer ist übrigens auch zu sehen und die Szene verfügt über einen unterhaltsamen Twist. Aber seht am besten selbst.

Wir binden euch an dieser Stelle auch nochmal das Cyberpunk-Video von Anders Lundbjörk ein, der das Spiel als PS1-Demake nachgebaut hat. Es ist verdammt cool anzusehen!

The Witcher 3: Wild Hunt ist mittlerweile für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erhältlich. Ihr könnt es zwar via Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 und Xbox Series X/S spielen, die Next-Gen-Version des Spiels soll sich jedoch bereits in Entwicklung befinden und dieses Jahr erscheinen. Hier bietet es sich also an, noch ein wenig zu warten.