Während Portal-Fans sehnsüchtig auf einen dritten Teil von Valves Klassiker warten, hat YouTuber James Lambert das Ganze selbst in die Hand genommen und programmiert seinen eigenen Teil – allerdings für Nintendo 64. In seinem neusten YouTube-Video zeigt er, welche Fortschritte das Projekt macht und was seine nächsten Ziele sind.

So weit ist sein Portal 64 schon

In seinem ersten Video zum Demake existierten erst nur ein Raum und die beiden Portale. Dort zeigte er aber schon, dass das Spiel auf Nintendo 64-Hardware läuft. Der nächste Schritt war es eine Physik einzufügen, die es möglich macht, den Würfel zu bewegen.

Auch das Prinzip der Portale funktioniert schon, denn man konnte den Würfel auf der anderen Seite des Portals liegen sehen. Das einzige Problem war, dass man sich durch die Wände bewegen konnte und diese keine festen Hindernisse darstellten.

In seinem neusten Video erzählt er stolz, dass die Wände nun sowohl für den Spieler als auch für den Würfel ein massives Hindernis darstellen und dass Würfel beim Fallenlassen von der Wand abprallt und zu Boden fällt. Ein weiterer großer Schritt ist damit getan, dass er, mit und ohne Würfel, durch die Portale gehen kann. Man sieht zwar ein kleines Flackern beim Durchgehen, dafür habe Lambert aber schon einen Fix, der nur noch ins Spiel eingefügt werden muss.

Was hat es mit den Demakes auf sich?

Demakes bekommen in der Gaming-Community immer mehr Aufmerksamkeit. Das Gefühl von Nostalgie tut da seinen Teil, sodass man sich fragen, wie denn das neue Lieblingsspiel auf einer alten Konsole aussieht. Der Twitch-Streamer „shintendoTV“ baut live in seinen Streams gerade eine Version von Elden Ring für den Gameboy.

Aber auch die umgekehrte Richtung in Form von Remakes erfährt sehr viel Zuspruch. Nicht umsonst werden immer wieder ältere Spiele für neue Konsolen entwickelt und verbessert.

Portal und Portal 2 kommen für Nintendo Switch

Ob und wann ein dritter Teil für Portal erscheinen wird, ist unklar. Bisher befindet sich nichts dergleichen in Planung. Was allerdings angekündigt wurde, ist, dass Portal 1 und 2 als Bundle für Nintendo Switch erscheinen werden.