In der Gaming-Welt gelten Portal und Portal 2 mittlerweile schon fast als Klassiker, die jeder einmal gespielt haben sollte. Kein Wunder also, dass die Spiele im Februar dieses Jahres in Form der Portal: Companion Collection auch für die Nintendo Switch herauskamen.

Aber wie wäre es denn nach mehr als 10 Jahren endlich wieder mit etwas Neuem aus der Reihe? Im Podcast Kiwi Talkz sprach Erik Wolpaw, Co-Autor der Portal-Spiele, sowie Psychonauts, Half Life 2, Left 4 Dead und Half Life Alyx über seinen Wunsch nach einem baldigen Beginn mit der Arbeit an Portal 3.

Motivation ist da, aber die Leute fehlen

Erik Wolpaw gesteht im Interview, dass er gern an einem neuen Teil der „Portal“-Reihe arbeiten würde, allerdings könne er dies nicht allein bewerkstelligen.

Er könne sich zwar dafür einsetzten, allerdings sei die Organisation für ein neues Spiel aufwendiger, als es von außen aussehe.

Offizieller Trailer der Portal: Companion Collection

Eines ist für den Co-Autoren aber klar:

„Wir müssen mit Portal 3 anfangen, das ist meine Nachricht an wen auch immer. Ich werde auch nicht jünger, wir erreichen langsam einen Punkt, der Gedanke ist verrückt, an dem wir buchstäblich zu alt werden, um an Portal 3 zu arbeiten, also lasst es uns einfach machen.“

Warum das nicht so einfach ist? Wolpaw erklärt, dass er die Aufteilung der 300 Valve-Mitarbeiter nicht kenne und nicht wisse, wie viele zur Entwicklung eines neuen Spiels abgestellt werden könnten.

Davon abgesehen seien die Opportunitätskosten enorm hoch, wenn beispielsweise 75 Leute von einem anderen Projekt abgezogen werden, um sich „Portal 3“ zu widmen.

„Auch wenn es oft den Anschein hat, dass Valve nur ein Haufen Leute ist, die am Pool sitzen und Gin Tonic schlürfen, arbeiten alle.“

Darum könnte Portal 3 vielleicht nicht veröffentlicht werden

Die Arbeit an einem Spiel garantiere aber nicht für dessen Release. Aus Erfahrung kann der Entwickler sagen, dass Prototypen von Spielen manchmal nicht so funktionieren, wie man es sich vorgestellt hat.

Es komme auch vor, dass Mitarbeiter während des Entwicklungsprozesses zu einem anderen Spiel abwandern oder das Spiel letzten Endes zu etwas ganz anderem werde.

Um Portal 3 zu entwickeln, so sagt Erik Wolpaw, müsse man einen Haufen Leute dazu bringen, ihr ursprüngliches Projekt zu verlassen, um eben an einem neuen Teil der Portal-Reihe zu arbeiten.

Portal und Portal 2 kommen für Nintendo Switch

Zum Abschied bei Kiwi Talkz rät der Entwickler den Zuschauern noch mit einem humorvollen Unterton:

„Schreibt Gabe eine Mail und sagt ihm, dass ihr Portal 3 sehen wollt!“

Ob dieser Aufruf nun wirklich zum Start der Entwicklung von „Portal 3“ führen wird, bleibt fraglich. So wie es aussieht, ist Erik Wolpaw aber höchst motiviert an dem Spiel zu arbeiten.

Wünscht ihr euch einen dritten Teil der „Portal“-Reihe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!