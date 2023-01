Langsame Spieler, die sich viel anschauen und den Titel genießen wollen, könnten wohl mit bis zu 200 Stunden Spielzeit rechnen. Letztendlich kommt es natürlich auch darauf an, ob ihr in einem Spieldurchgang wirklich alles erledigen und sammeln möchtet. Zusätzlich sind zwei DLCs verfügbar, die weitere 30 Stunden Zusatzmaterial versprechen.

Eine durchschnittliche Spielzeit zu finden, ist bei einem solchen Spiel ziemlich schwer. Jeder erlebt die Geschichte anders. Es kommt also sehr stark auf die Person vor der Konsole oder dem PC an. Trotzdem scheut sich CD Projekt nicht davor, eine ungefähre Zahl zu nennen:

Wer darüber nachdenkt, sich ein neues Game zuzulegen, orientiert sich unter anderem an der Spielzeit des Titels . Niemand möchte viel Geld für ein Spiel ausgeben, das dann innerhalb kürzester Zeit durchgespielt ist. In diese Kategorie fällt The Witcher 3 ganz sicher nicht. Es kommt allerdings auf die Spieler*innen an, wie lange sie für das Rollenspiel brauchen.

Spielzeit in The Witcher 3: Wild Hunt: Mit dieser Dauer könnt ihr rechnen

