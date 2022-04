CD Projekt hat seinen Finanzbericht aus dem Jahr 2021 offengelegt. Zwei Spiele stechen dabei besonders heraus: The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077. The Witcher 3 hat sich mittlerweile 40 Millionen Mal verkauft. Das sind über 60 Prozent aller verkauften Spiele aus der „The Witcher“-Reihe.

The Witcher 3: Das meistverkaufte Spiel der Reihe

Der dritte Teil der „The Witcher“-Reihe lässt, was die Verkaufszahlen angeht, die anderen Teile alt aussehen. Insgesamt wurden 65 Millionen Kopien aller Spiele verkauft. Wild Hunt alleine bildet dabei mit 40 Millionen verkauften Spielen die unangefochtene Spitze innerhalb des Franchise.

Und jetzt sollte man bedenken, dass das Spiel für Next-Gen, also PlayStation 5 und Xbox Series X/S, noch in der Entwicklung ist. Der Release wurde zwar vor kurzem erst noch einem auf unbestimmte Zeit verschoben, was viele Spieler*innen frustrieren wird. Es wird sie aber wahrscheinlich nicht davon abhalten sich das Spiel zu kaufen, wenn es endlich auf dem Markt ist. Dann könnten die Zahlen alleine für „The Witcher 3: Wild Hunt“ noch einmal in die Höhe schießen.

Ebenfalls interessant wird es, wie der vierte Teil der Reihe ankommen wird. Das neuste „The Witcher“-Spiel wird mit Unreal Engine 5 entwickelt und soll laut CD Projekt eine neue Saga starten. Hier geht man davon aus, dass nicht mehr Geralt von Riva die Hauptfigur ist, sondern Ciri diese Rolle übernehmen wird. Wie das bei den Fans ankommt und wie die Entwickler es umsetzen bleibt abzuwarten.

Wie hat sich Cyberpunk 2077 im letzten Abrechnungsjahr geschlagen?

Cyberpunk 2077 hatte einen schwierigen Start, das wissen wir. Ein riesiger Hype und dann die herbe Enttäuschung aufgrund von massiven Fehlern im Spiel. Insgesamt hat sich „Cyberpunk 2077“ seit Release 18 Millionen Mal verkauft.

In den letzten 16 Monaten sind es allerdings nur fünf Millionen verkaufte Kopien. Das ist an sich immer noch eine große Menge, aber ganz sicher nicht das, was sich die Entwickler ursprünglich erhofft hatten und was damit eigentlich möglich gewesen wäre.

Cyberpunk 2077: Story-Erweiterung kommt, aber erst 2023

Auch hier bleibt abzuwarten, was die Erweiterung mit sich bringt, das erst vor wenigen Tagen für 2023, neben weiteren Updates, angekündigt wurde.