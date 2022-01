The Walking Dead: World Beyond heißt die zweite Spinoff-Serie zu „The Walking Dead“. Deren zweite Staffel ist vor Kurzem zu Ende gegangen, und zwar mit einem Knall: In einer letzten Szene wurde überraschend enthüllt, wo die Zombie-Plage ihren Ursprung genommen hat. Da „World Beyond“ und „The Walking Dead“ in demselben Universum wie „Fear the Walking Dead“ spielen, gilt das wohl für alle Serien.

The Walking Dead: Ursprung des Zombie-Virus‘ enthüllt

Darum geht’s: Nach dem durchschlagenden Erfolg der Comic-Reihe „The Walking Dead“ setzte die gleichnamige Fernsehserie nochmal einen drauf. Sie erfreut sich so großer Beliebtheit, dass wir seitdem in den Genuss der beiden Spinoff-Serien „Fear the Walking Dead“ und „The Walking Dead: World Beyond“ gekommen sind. Dazu gesellen sich demnächst die Animationsserie „Tales of the Walking Dead“ und es sind sogar einige Filme im TWD-Universum geplant.

„The Walking Dead: World Beyond“ richtet sich an ein jüngeres Publikum und dreht sich vor allem um ebenfalls junge Menschen, die bereits ihr ganzes Leben lang in der Zombie-Apokalypse leben. Das Spinoff war von Anfang an auf zwei Staffeln ausgelegt, die jetzt zu Ende gegangen sind.

Spannend daran ist vor allem, dass die beiden Spinoffs zum Teil immer wieder Hintergrund-Infos zur Hauptserie „The Walking Dead“ liefern. So wissen wir jetzt wahrscheinlich zum Beispiel endlich, was mit Rick Grimes passiert ist, als er von einer CRM-Einheit entführt worden ist:

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

Woher kommen die Zombies? Eine weitere interessante Enthüllung steckt in einer Post-Credit-Szene des Serienfinales der zweiten „Staffel Walking Dead: World Beyond“. Darin erfahren wir nämlich, woher das Virus beziehungsweise die Krankheit kommt, die Menschen in Untote verwandelt. Offenbar nämlich aus Frankreich.

Die Szene hat mit dem Rest der Serie eigentlich fast nichts zu tun und zeigt, wie sich zwei Menschen unterhalten: Eine Ärztin und ein Mensch mit einer Pistole, der sie bedroht. Dabei kommt heraus, dass offenbar einige Wissenschaftler*innen in Frankreich dafür verantwortlich sind, dass überall nur noch Zombies herumlaufen.

Aber es kommt noch doller: Offenbar sind diese Wissenschaftler*innen-Teams nicht nur an der Zombie-Plage in der „Walking Dead“-Welt Schuld, sondern haben sie auch noch irgendwie verschlimmert. Wie genau das bewerkstelligt wurde, wird nicht verraten. Bevor die Ärztin auf die Anschuldigungen reagieren kann, wird sie auch schon erschossen.