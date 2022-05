Mit The Seven Deadly Sins bewies Netflix ein goldenes Händchen, denn der Fantasy-Anime erwies sich nicht nur als Hit-Serie, sondern auch als Zuschauer-Liebling. Immer wieder fand sich der Anime unter den Toptiteln des VoD-Anbieters und noch ist kein Ende in Sicht, denn eine neue Anime-Serie ist in Arbeit.

Die Vier Reiter der Apokalypse zerstören die Welt (?)

Diese kommende TV-Serie wird, wie Anime News Network berichtet, auf der Manga-Reihe The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse basieren. Hierbei handelt es sich um die offizielle Fortsetzung zur Hauptserie, die eine frische Geschichte mit neuen Protagonisten und Abenteuer erzählt.

Doch worum geht es eigentlich? Die Story setzt einige Jahre nach dem Ende des Vorgängers an. König Arthur und seine Getreuen werden an eine unheilvolle Prophezeiung erinnert, laut der Die Vier Reiter der Apokalypse, ein Verbund aus Heiligen Rittern, eines Tages die Welt zerstören werden.

Aus Angst, diese Legende könnte in Zukunft Wirklichkeit werden, ziehen die Heiligen Ritter des Königs aus, um die Gefahr im Keim zu ersticken. Zu ihrer Verwunderung handelt es sich bei den Boten des Unheils allerdings noch um junge Männer und keine ausgebildeten Krieger. Zu den vermeintlichen Weltenzerstörern zählt übrigens auch Tristan Liones, der Sohn von Meliodas und Elizabeth.

„The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse“ stammt, wie die Hauptreihe, von Nabaka Suzuki und erscheint seit Januar 2021 im Shōnen Magazine des Kodansha-Verlags („Attack on Titan“). Bisher umfasst das Fantasy-Abenteuer 61 Kapitel, von denen bereits 50 in sechs Manga-Sammelbänden veröffentlicht wurden. Hierzulande erscheint die Reihe, wie bereits die Hauptserie, beim Carlsen-Verlag.

Das offizielle Key Visual zu „The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse“ © Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins Project.

Aktuell ist noch unklar, welches Animationsstudio sich um die frisch angekündigte Anime-Serie kümmern und wann diese starten wird. Die ersten 2 Staffel von „The Seven Deadly Sins“ entstanden im Studio A-1 Pictures („Fairy Tail“). Anschließend übernahm Studio DEEN („Ranma ½“) die Arbeiten an der Serie und produzierte ebenfalls den zweiten Kinofilm des Franchise, „The Seven Deadly Sins: Cursed By Light“.