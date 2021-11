Seven Deadly Sins: Netflix kündigt nagelneuen Zweiteiler für 2022 an

Alle Fans von Nakaba Suzukis Manga/Anime Seven Deadly Sins können sich schon einmal bereit machen, Freudensprünge zu üben, denn im Verlauf des Netflix Festival Japan 2021 kündigte der Video-on-Demand-Sender eine Vielzahl an neuen Projekten an, unter anderem einen in zwei Teile aufgeteilten Film zu „Seven Deadly Sins“.

Seven Deadly Sins: Grude of Edinburgh – Ab 2022 auf Netflix

Seit 2012 eroberte der Manga „Seven Deadly Sins“ von Mangaka Nakaba Suzuki die Herzen all jener, die sich für actionlastige Fantasygeschichten interessieren. Doch die Handlung fand im Jahr 2020 mit dem 41. Band zu einem Ende und auch die Animeadaption ist bereits seit beinahe zwei Jahren abgeschlossen.

Doch deswegen gibt es keinen Grund zur Trauer, denn der Schöpfer der Geschichte rund um die Ritter, die als die Sieben Todsünden bekannt sind, hat noch große Pläne mit seiner Kreation und einer davon hört auf den Namen Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh („Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh“). Dabei handelt es sich um einen Zweiteiler, der von Netflix für das Jahr 2022 angekündigt wurde.

„ Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh“ ist ein CGI-Film, der ein Spin-Off der Originalgeschichte darstellt und einen neuen Protagonisten einführt, nämlich Tristan, den Sohn von Meliodas, der auch als Sünde des Zorns bekannt ist. Der neue Film soll bereits 2022 auf Netflix Premiere feiern, einen genauen Releasetermin gibt es aber noch nicht.

Für die Produktion des Zweiteilers zeichnen sich die Studios Alfred Imageworks und Marvy Jack verantwortlich, die Regie wird von Bob Shirahata („Hetalia World Series“) übernommen und als Supervising Director fungiert Noriyuki Abe. Das Drehbuch zu dem Spin-Off stammt hingegen aus der Feder von Rintarou Ikeda.

Obwohl „Seven Deadly Sins“ nicht unbedingt zu den neusten Werken im Bereich Manga und Anime gehört, erfreut sich die Geschichte auch in 2021 noch sehr großer Beliebtheit. Nicht zuletzt deswegen, weil Netflix alle Anime-Staffeln sowie beide bisherigen Filme bereits seit geraumer Zeit weltweit unter anderem mit deutscher und japanischer Sprachausgabe anbietet.