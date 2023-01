© Nakaba Suzuki, Kodansha/The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse Produktionskomitee

Es ist ein Weilchen her, dass im Mai 2022 die Anime-Fortsetzung zu The Seven Deadly Sins angekündigt wurde. Mit dem neuen Jahr wird es schon etwas konkreter: Das Produktionskomitee hinter Four Knights of the Apocalypse veröffentlicht einen Teaser-Trailer sowie Infos zum neuen Studio und der Besetzung.

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse

„Four Knights of the Apocalypse“ spielt einige Jahre nach den Ereignissen in und um die „Seven Deadly Sins“ und erzählt die Geschichte von Percival.

„[…]Ein freundlicher Junge, der mit seinem Großvater auf dem idyllischen und abgelegenen Ort namens »Finger Gottes« lebt. Dort genießt er das einfache Leben, doch das Schicksal hat etwas anderes für ihn vorgesehen… Nach dem brutalen Angriff eines geheimnisvollen Ritters erfährt Percival ein schockierendes Geheimnis und muss sich auf ein Abenteuer begeben, um die Wahrheit zu erfahren und Gerechtigkeit zu üben.“

Am 28. Februar 2023 erscheint hierzulande der 4. Band der Saga im Carlsen-Verlag. Wie auch schon beim Vorgänger entspringen Zeichnungen als auch Story der Feder von Mangaka Suzuki Nakaba. In Japan wurde bereits der 10. Band des „Nanatsu no Taizai“-Sequels veröffentlicht.

Via Twitter wurde nun angekündigt, dass die Anime-Adaption bereits im Laufe von 2023 an den Start gehen soll.

Die Produktion der TV-Serie übernimmt das Studio Telecom Animation Film, eine Tochtergesellschaft von TMS Entertainment. Hier könnt ihr einen Blick in das Portfolio des Animationsstudios werfen, welches unter anderem für mehrere Umsetzungen der Lupin-Reihe verantwortlich ist.

Neues Jahr, neues Glück: Neben dem Wechsel zu einem neuen Studio wurde auch bekannt gegeben, dass der Newcomer Shou Komura Protagonist Percival seine Stimme leihen wird.

Das wird die erste Hauptrolle für den jungen Mann, der bisher nur kleinere Sprechrollen wie beispielsweise in Tomodachi Game übernommen hat.

Eine audiovisuelle Kostprobe gibt euch der nachfolgend verlinkte Teaser-Trailer:

Freut ihr euch auf ein neues Abenteuer in der Welt von „Seven Deadly Sins“ oder ist für euch die Geschichte um Brittania mit Meliodas und Elizabeth abgeschlossen? Schreibt uns eure Meinung zur Fortsetzung gerne in die Kommentare!