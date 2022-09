Netflix hat mit der französischen Serie Lupin mit Omar Sy („Ziemlich beste Freunde“) einen internationaler Publikumshit am Start. Bereits die Auftaktfolgen wollten mehr als 70 Millionen Zuschauer innerhalb der ersten Tage sehen, damit stand einer Fortsetzung nichts im Wege.

Jetzt kündigt Netflix eine Rückkehr von Omar Sy als Gentleman-Dieb Lupin mit einem 3. Teil an. Ein erster Trailer verrät, wie es Assane Diop nach seinem Rachefeldzug inzwischen ergangen ist.

Omar Sy wird zum Gentleman-Dieb Lupin

Die Serie „Lupin“ nimmt die Abenteuer des Meisterdiebs Arsène Lupin nach der gleichnamigen Buchvorlage von Maurice Leblanc als lose Vorlage zur Gaunerkomödie. Omar Sy stellt darin einen genialen wie charmanten Dieb dar, der sich die Techniken des berühmten Gentleman-Diebs Arsène Lupin als Vorbild nimmt und in ähnlicher Manier ausgefeilte und clevere Gaunereien ausübt.

Assane Diop muss als Jugendlicher mit ansehen, wie sein Vater als Chauffeur einer wohlhabenden Familie von dieser fälschlicherweise wegen dem Diebstahl eines kostbaren Colliers bezichtigt wird. Er wird verhaftet und stirbt kurz darauf im Gefängnis. Jahre später findet Assane heraus, dass sein Vater damals reingelegt wurde und schwört auf Rache.

Mit Meisterdieb Arsène Lupin als Vorbild, verfeinert Assane seine Methoden, für andere unsichtbar und unerkannt dem wahren Täter auf die Spur zu kommen. Während er mit seinem ausgefeilten Plan so ziemlich alle hinters Licht führt, begibt er nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Sohn und seine Ex-Frau in Gefahr.

Was wir von Teil 3 erwarten dürfen

Am Ende des zweiten Teils erleben wir zwar wie es Assane gelingt, den wahren Täter zu entlarven. Jedoch wird er selbst zum Gejagten und muss sich verstecken. Als er es aber nicht länger aushält, ohne seine Frau und seinen Sohn auszukommen, kehrt er nach Paris zurück und macht ihnen einen verrückten Vorschlag: Frankreich verlassen und woanders ein neues Leben beginnen.

Doch auch die Geister der Vergangenheit sind nicht fern und eine unerwartete Rückkehr wirft seine Pläne über den Haufen…

Wann geht es mit Teil 3 auf Netflix weiter?

Recht bald stand fest, dass es eine Fortsetzung nach den ersten beiden Teilen gibt. Einen konkreten Releasetermin für Teil 3 verrät Netflix noch nicht. Jedoch sollen die neuen Folgen gerüchteweise noch in diesem Jahr an den Start gehen. Wir halten euch in jedem Fall auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten zur Serie und einen Starttermin für die neuen Folgen gibt.

