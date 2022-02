SEGAs Shenmue-Reihe zählt zu den größten Klassikern des Unternehmens, deren erster Teil damals aufgrund seines enormen Budgets ein gewaltiges Unterfangen war. Vor zwei Wochen startete die Anime-Adaption des Kultspiels bei Crunchyroll. Wir fassen die wichtigsten Infos zur Serie in diesem Artikel für euch zusammen und geben euch eine kleine Einschätzung, was ihr vom Anime erwarten dürft.

Worum geht es in Shenmue the Animation?

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Oberschüler Ryo Hazuki, der eines schicksalhaften Tages den Mord an seinem Vater mit ansehen muss. Unser junger Protagonist schwört daraufhin, blutige Rache nehmen zu wollen. Seine Suche nach den Verantwortlichen führt ihn letztendlich bis ins entfernte Hongkong, doch in der chinesischen Metropole sollen sich die Ereignisse schon bald überschlagen.

Produziert wird die Videospiel-Adaption unter der Regie von Chikara Sakurai („One-Punch Man Staffel 2“) im Studio Telecom Animation Film („Tower of God“). Das Drehbuch steuert Kento Shimoyama („Bleach“) bei. „Shenmue“-Schöpfer Yu Suzuki überwacht die Produktion als Executive Producer. Insgesamt wird die Anime-Serie 13 Episoden umfassen, die international bei Crunchyroll angesehen werden können.

Was könnt ihr von Shenmue the Animation erwarten?

Die Anime-Serie orientiert sich inhaltlich sehr nah an der Vorlage und setzt deren Geschichte ziemlich detailgetreu um. Allerdings erlaubt sich die Adaption auch kleinere kreative Freiheiten. Wir lernen Ryo beispielsweise etwas besser kennen und erfahren etwas über sein Leben, bevor er sich voll und ganz der Rache verschrieb. Das sorgt auch dafür, dass Gamer eine relativ frische Erfahrung bekommen.

Ryo vs. Lan Di © Sega/Shenmue Project © Ellation, LLC TM & © 2021 Cartoon Network

Doch das bedeutet nicht, dass ihr die Handlung, Charaktere und ebenso Schauplätze nicht mehr wiedererkennt. Die Macher gaben sich sichtlich Mühe dabei, die altbekannten Designs zu übernehmen und liebevoll in ein Anime-Gewand zu kleiden. Hinsichtlich der Animationen solltet ihr allerdings (noch?) kein Meisterwerk erwarten. In dieser Hinsicht ist „Shenmue the Animation“ nur ordentlich.

Dafür hat die Anime-Serie einen großen Vorteil gegenüber ihrer Vorlage: Die Sprecher*innen. Das Videospiel-Original war damals fast schon berüchtigt für seine eher unmotivierten Sprecher, die einigen Nebencharakteren Leben einhauchen sollten. Die Adaption macht diesbezüglich einen wirklich guten Job. Darüber hinaus wirkt es so, als würden die Möglichkeiten dieses Mediums Suzuki mehr liegen, damit er eine spannende Geschichte erzählen kann. Es wirkt stringenter und nicht unnötig aufgeblasen.

Insgesamt hinterließen die ersten zwei Episoden bei uns einen durchaus positiven Eindruck, weshalb uns hier nach „Arcane“ und „Castlevania“ eine weitere gute Videospiel-Adaption erwarten dürfte. Vor allem, wenn ihr Fans des Videospiel-Klassikers von SEGA seid, solltet ihr dem Anime eine Chance geben.

Die neuen Episoden von „Shenmue the Animation“ starten immer sonntags um 6 Uhr deutscher Zeit exklusiv bei Crunchyroll.