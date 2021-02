The Medium: Code für die geheime Tür im Roten Haus finden (Guide)

Recht spät im Spiel betretet ihr in The Medium das Rote Haus. Hier müsst ihr ein größeres Rätsel lösen, das im Grunde genommen aus mehreren kleinen Knobeleien besteht und im ersten Moment etwas verwirren kann. Die vollständige Lösung für das Rote Haus erklären wir euch in diesem Guide. Nachdem ihr das Rätsel erfolgreich gelöst habt, wird der Durchgang in den Keller des Hauses frei.

So findet ihr den Code für die geheime Tür im Keller

Geht beziehungsweise klettert ihr nun die halb zerstörte Treppe hinunter, trefft ihr auf einen großen Kellerraum. Durchsucht diesen unbedingt in aller Ruhe, da sich hier zahlreiche Hintergrundinformationen zu der Handlung von „The Medium“ verstecken.

Auf der rechten Seite des Untergeschosses befindet sich ein Mauerdurchbruch, durch den sich Marianne in einen angrenzenden Raum zwängen kann. Hier wird euch direkt eine dicke Stahltür auffallen, die durch ein elektronisches Tastenfeld gesichert ist. Ohne den korrekten Code, der aus insgesamt vier Ziffern besteht, werdet ihr an dieser Stelle nicht weiterkommen.

© Bloober Team

Hinweise auf den Tür-Code finden

Geht nun wieder zurück in den großen Raum und wendet euch der gegenüberliegenden Seite zu. In dem angrenzenden Raum müsst ihr einen grünen Schrank öffnen, der mit einer Eisenkette verschlossen ist. Nutzt dafür den Bolzenschneider. Im Inneren des Schranks befindet sich die Verpackung einer Taschenuhr. Diese Uhr ist ein Geschenk von Thomas Frau an ihren Mann anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums.

© Bloober Team

Auf der rechten Seite neben dem Schrank liegt eine Rechnung von einem Uhrenladen, die auf den 14. April 1976 ausgestellt ist. Nun müsst ihr von der Jahreszahl nur noch 10 Jahre abziehen und ihr erhaltet den Code für die Tür – 1966. Habt ihr den Code korrekt eingegeben, öffnet sich die Tür und ihr könnt den Bunker betreten.

© Bloober Team

Hinweis: Übrigens könnt ihr vor der verschlossenen Tür Mariannes Einblick nutzen, um auf dem Tastenfeld zu erkennen, welche Ziffern genutzt wurden – 1, 6, 9. Natürlich wurde die 9 doppelt gedrückt, weshalb nur drei Ziffern leicht hervorgehoben sind.