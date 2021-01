The Medium: 3 Masken, alle Schmetterlinge und Bilder im Roten Haus – Lösung (Guide)

Um The Medium erfolgreich zu beenden, müsst ihr gegen Ende des Spiels die folgenden Quests absolvieren: „Unter das rote Haus.“ und „Entdecke die Geheimnisse von Thomas‘ Zuhause.“

Da dieser Abschnitt ein etwas längeres Rätsel umfasst, das sich für einige als recht knifflig erweisen könnte, haben wir euch hier die vollständige Lösung für das „Rote Haus“ vorbereitet.

Die 3 Masken der Emotionen

Um das Rätsel im Thomas abgebrannten Zuhause zu lösen, müsst ihr den drei Puppen jeweils eine Maske aufsetzen. Das oberste Ziel lautet also das Auffinden der nachfolgenden drei Masken:

Maske des Staunens

Maske der Stille

Maske der Freude

Wie gelange ich an die Masken? Zunächst einmal betretet ihr das Haus und klappert es in der echten Welt ab. Das Puppenhaus könnt ihr noch nicht öffnen, aber alles andere könnt ihr ansehen und untersuchen. Ihr werdet den Kamin bemerken, über den ihr 3 Bilder platzieren könnt. Diese Bilder müsst ihr finden, um alle 3 Masken zu erhalten.

Zudem gelangt ihr nur an alle Masken, wenn ihr das Rätsel mit den Schmetterlingen löst. Es ist also ein sehr verzwicktes Rätsel. Aber eines nach dem anderen!

Alle 3 Bilder finden und richtig anordnen!

Das erste Bild für den Kamin findet ihr direkt beim abgebrannten Kamin selbst. Sammelt es ein, es ist das Hochzeitsfoto. Das zweite Foto befindet sich in der Nähe des Puppenhauses (rechts vom Puppenhaus) bei den roten Blumen. Es ist das Familienfoto mit Frau und Tochter.

Das dritte Foto, das Familienfoto mit zwei Töchtern, liegt direkt neben dem Spiegel. Jetzt habt ihr alle Fotos zusammen, aber noch keine Idee, wie sie über den Kamin angeordnet werden sollen.

Deshalb begebt ihr euch nun in die Geisterwelt, also ab durch den Spiegel! Hier seht ihr die Kehrseite des Hauses und somit einen weiteren Kamin.

Doch bevor ihr euch den Kamin anseht, könnt ihr in der Geisterwelt den Hautsack zerschneiden und erhaltet den ersten Schmetterling, den roten Schmetterling.

Die Symbolik beim Kamin zeigt euch nun auf, wie ihr die Fotos platzieren müsst. Kehrt also zurück und stellt sie in dieser Reihenfolge auf (siehe Bild):

Hochzeitsfoto, Foto mit Frau und Tochter, Foto mit zwei Töchter © Bloober Team

Die 4 Schmetterlinge finden und anhand der Farben einsetzen!

Den ersten Schmetterling habt ihr gerade in der Geisterwelt erhalten, deshalb geht es jetzt mit Schmetterling zwei bis vier weiter.

Wichtig: Das Puppenhaus öffnet sich erst dann, wenn ihr die normale Welt das erste mal wieder betretet, also wenn ihr hier in der Geisterwelt wart. Platziert den Spielzeugspiegel dann zunächst auf der linken Seite im Obergeschoss und betretet nochmal die Geisterwelt.

Das Puppenhaus hat drei Räume © Bloober Team

In dem neuen Raum in der linken Haushälfte könnt ihr einen Hautsack zerschneiden und den blauen Schmetterling finden.

Nehmt euch zudem den Spielzeugfisch mit, der links daneben liegt. Den werdet ihr gleich noch brauchen.

Bevor ihr den Raum verlasst, könnt ihr schon mal die 2. Maske einsammeln (siehe 3 Masken finden). Zudem müsst ihr in der rechten Ecke noch eine abgehalfterte Hautwand zerschneiden. Zieht also einmal mehr euer Rasiermesser und gebt alles! Die Teeparty mit dem Teufel wird enthüllt.

Ein lustiger Spielzeugfisch, für jedes Kind geeignet! © Bloober Team

Verlasst den Raum und verschiebt den Spielzeugspiegel in die rechte Ecke im Puppenhaus. Dann betretet ihr die rechte Seite des Obergeschoss. Hier müsst ihr zunächst links den Spielzeugfisch über den Hautsack platzieren. Und voilà, es entpuppt sich der weiße Schmetterling!

Im hinteren Ende des Raumes zerschneidet ihr den letzten Fleischsack und sammelt den gelben Schmetterling ein. Nun habt ihr alle vier Schmetterlinge.

© Bloober Team

Alle 3 Masken finden und den Puppen aufsetzen!

Die erste Maske könnt ihr euch direkt in diesem Raum abholen, indem ihr in der rechten Seite die Kiste mit den Schmetterlingen richtig anordnet. Obgleich es im Eingangsbereich des Hauses einen kleinen Hinweis auf die Farben rot und gelb gibt, ist der Trick hier, dass ihr exakt auf die Form der Schmetterlinge achten müsst. Sie passen nämlich genau in die Aussparung.

Ordnet sie also wie folgt an und erhaltet die erste Maske, die Maske des Staunens:

Rot, gelb, weiß, blau – die Reihenfolge der Schmetterlinge. © Bloober Team

Die zweite Maske befindet sich im Bett in der linken Seite des Obergeschosses. Schaut euch das Kissen etwas genauer an, dann schiebt es Marianne beiseite und die Maske der Stille kommt zum Vorschein.

Die dritte Maske findet ihr im Erdgeschoss des Hauses in der Geisterwelt, nachdem ihr alle 3 Bilder über den Kamin richtig angeordnet habt. Das Eis verschwindet dann im Kamin der Geisterwelt und ihr könnt euch die Maske der Freude herausziehen. Wenn ihr dem Guide gefolgt seid, habt ihr diese aber bereits!

© Bloober Team

Teeparty mit dem Teufel auflösen …

Nachdem ihr alle drei Masken habt, geht ihr zurück in den linken Obergeschoss. Hier habt ihr zuvor die drei Puppen freigelegt. Jetzt bleibt es nur noch, die Masken den richtigen Puppen aufzusetzen und dann kann die Teeparty mit dem Teufel auch schon starten!

Die richtige Reihenfolge lautet (von links nach rechts): Maske der Freude, Maske des Stille, Maske des Staunens

© Bloober Team

Aber Vorsicht! Wenn ihr das Rätsel gelöst und alle Masken eingesetzt habt, müsst ihr euch vor den Motten in Acht nehmen, die euch töten können an dieser Stelle. Rennt also umgehend zum Spiegel und flüchtet in die normale Welt. Danach könnt ihr nun endlich den Keller des roten Hauses betreten!