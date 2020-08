The Mandalorian Season 2: Offizieller Trailer schon diese Woche?

Die erste Live-Action-Serie aus dem Star Wars-Universum, The Mandalorian, wird in rund zwei Monaten fortgesetzt. Die Fans warten seit der Bestätigung, dass die 2. Staffel in Produktion gegangen ist, sehnlichst auf einen offiziellen Trailer. Doch bislang gibt es noch keine Spur von dem Trailer. Wo bleibt also das erste Bewegtbildmaterial?

The Mandalorian Staffel 2 – Trailer-Premie schon bald?

Das könnte sich jedoch sehr bald ändern, und zwar schon diese Woche. Laut Insider via LRM soll der erste offizielle Teaser-Trailer das erste Mal am kommenden Donnerstag, den 20. August 2020 um 9 Uhr ET während eines Spiels zwischen den Trail Blazers und den Lakers auf ESPN gezeigt werden. Das würde bedeuten, dass wir ihn in Deutschland ab 3 Uhr morgens (21. August) zu Gesicht bekämen.

Alternativ gibt es noch ein weiteres Datum, das ebenso heiß spekuliert wird. Und zwar bezieht sich der Zeitraum hier auf den kommenden Samstag. Der Trailer soll wohl auch oder erst beim Lakers-Spiel gegen die Blazers auf ABC gezeigt werden und zwar um 20:30 Uhr ET, also am 23. August 2020 um 2:30 Uhr deutscher Zeit.

Wie glaubwürdig sind die Infos? Da die Netzwerke Disney gehören, liegt es nahe, dass sie solch einen Plan verfolgen könnten. Tatsächlich wurde der Trailer für die 1. Season am 23. August 2019 gezeigt. Also in einem recht ähnlichen Zeitraum.

Außerdem hätte am kommenden Wochenende die Star Wars Celebration stattfinden sollen. Da diese bekanntermaßen ausfällt, liegt es nahe, dass Disney womöglich trotzdem das eine oder andere Goodie für die Fans veröffentlicht. Das macht insbesondere aus der Perspektive Sinn, dass Disney die Marketing-Kampagne wohl schon vor Monaten angestoßen hat.

Was wissen wir über The Mandalorian: Staffel 2? Diverse Berichte deuten auf mehrere bekannte Charaktere, die in der 2. Staffel Einzug halten werden. So soll unter anderem der berühmt-berüchtigte Kopfgeldjäger Boba Fett zurückkehren, während die Mandalorianerin Bo-Katan einen Paradeauftritt feiert und sogar Anakins Padawan-Schülerin Ahsoka Tano das erste Mal in einer Live-Action-Serie zu sehen sein soll. Zudem wird heiß spekuliert, dass Großadmiral Thrawn gezeigt wird.

Inhaltlich werden wir abwarten müssen, wie es mit The Child alias Baby Yoda und dem Mandalorianer weitergeht. Moff Gideon hat in der finalen Szene ein mysteriöses Artefakt aus der Vergangenheit präsentiert, was in der 2. Season ebenfalls eine wichtige Rolle spielen dürfte. Doch die Fortsetzung soll die Fans zeitgleich zu bislang unerforschten „Star Wars“-Gebieten entführen und könnte sogar Flashbacks zu The Clone Wars enthalten. Alles zum Start von „The Mandalorian: Staffel 2“ erfahrt ihr hier:

