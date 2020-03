The Last of Us 2 gehört zu den am sehnlichsten erwarteten Spielen des ganzen Jahres. Kein Wunder: Der Erstling, der 2013 für die PS3 und ein Jahr später als Remaster für die PS4 erschienen war, gilt bis heute als eines der besten Spiele aller Zeiten. Die Erwartungen der Spieler an das Sequel sind also entsprechend hoch. Und Naughty Dog setzt derzeit alles daran, diesen Erwartungen gerecht zu werden.

The Last of Us 2: So sichert ihr euch das neue, kostenlose PS4-Theme mit Ellie

Überstunden und durchzechte Nächte für The Last of Us 2

Es ist bekannt, dass „The Last of Us Part 2“ Naughty Dogs bislang ambitioniertes Projekt ist. Das bekommen auch die Mitarbeiter zu spüren und nicht gerade im positiven Sinne.

Brancheninsider und Kotaku-Autor Jason Schreier hat sich mit den Mitarbeitern des Entwicklerstudios unterhalten. Sie berichten von extremer Crunch Time. Das bedeutet, die Mitarbeiter müssen viele Überstunden machen und bis tief in die Nacht hinein arbeiten, um das Spiel planmäßig fertigstellen zu können. Am 29. Mai 2020 soll „The Last of Us Part 2“ weltweit erscheinen. Die Mitarbeiter opfern zurzeit also sehr viel ihrer wertvollen Freizeit.

© Sony Interactive Entertainment

Die Crunch Time ist natürlich für alle Beteiligten des Studios schwer und sowohl seelisch als auch gesundheitlich eine große Herausforderung – leider jedoch keine Ausnahme in der Gaming-Branche. Schreier sprach mit insgesamt 13 Entwicklern, die am Spiel arbeiten oder früher für das renommierte Studio tätig waren. Von einem Mitarbeiter heißt es:

„Sie versuchen Rücksicht auf uns zu nehmen, stellen Verpflegung bereit und Ermuntern uns zu Pausen. Aber die meiste Zeit heißt die Aufforderung eigentlich: Bring die Arbeit zu Ende – koste es, was es wolle.“

Andere Mitarbeiter meinen, das Durchhalten sei schwer, eine solche Vorgehensweise könne nicht gut gehen und man müsse etwas daran ändern.

The Last of Us 2: Deluxe-Artbook mit neuen Einblicken in Ellies Abenteuer angekündigt

Crunch Time: Manche zeigen sich dennoch stolz

Einige der befragten Mitarbeiter zeigten sich trotz allem stolz darüber, an einem solchen Spiel mitarbeiten zu dürfen, dass aller Voraussicht nach mit dem ein oder anderen Award ausgezeichnet werden könnte. Zudem sei die Bezahlung gut und nach der Fertigstellung des Spiels warte längere, freie Zeit.

Das zweischneidige Schwert in der Schaffensphase von „The Last of Us 2“ fassen die Mitarbeiter wie folgt zusammen:

„Das Spiel ist wirklich gut, aber mit hohen Kosten für die Leute“

„The Last of Us 2“ sollte nach ursprünglichen Plänen schon längst erschienen sein. Kurz vor dem geplanten Februar-Release wurde die Veröffentlichung des Spiels schließlich auf den 29. Mai verschoben. Uns erwartet ein großes Action-Adventure, bei dem die Entwickler viel Herzblut in faszinierende Details gesteckt haben. Insgesamt soll das Sequel rund 50 Prozent größer sein als der Vorgänger und die PS4 ans Limit bringen.