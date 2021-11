So günstig wie nie: diese 3 PS-Games lohnen sich am Black Friday besonders!

Am Black Friday gibt es hier und da ein paar Angebote, über die man wirklich nachdenken sollte. Denn häufig weicht der rabattierte Preis so stark von der UVP ab, dass sich die Produkte so schnell nicht wieder zu diesem Angebotspreis vorfinden lassen. Und dann heißt es, warten und in Ungewissheit leben.

In diesem Jahr gibt es bei einigen Onlineshops wie MediaMarkt eine verlängerte Rabattwoche. Heißt, dass schon vor dem Black Friday am 26. November 2021 die sogenannte Black Week 2021 stattfindet, weshalb es schon jetzt fabelhafte Rabatte gibt, die sich lohnen.

In der Black Week gibt es die besten Angebote des Jahres und das ist für den Gaming-Bereich besonders spannend. Die neusten PS5-Spiele kosten mittlerweile regulär 79,99 Euro, ein stattliches Sümmchen für einen neuen Vollpreistitel. Doch zum Glück gibt es solche Aktionen, bei denen wir wirklich viel Geld sparen können. Und obendrein sind jetzt brandaktuelle PS4-Games reduziert. Es ist für jeden etwas dabei.

PS5-Spiele so günstig wie nie zum Black Friday!

Wir haben euch deshalb ein paar PS5-Spiele herausgesucht, die sich zum diesjährigen Black Friday besonders lohnen und die Auswahl ist in jedem Fall ein Must-have.

The Last of Us 2 für 19,99€

Den Anfang macht The Last of Us 2, die Fortsetzung des rekordverdächtigen The Last of Us, die die Geschichte rund um Ellie und Joel weitererzählt. Wir spielen wieder die taffe Kämpferin in der Postapokalypse, allerdings werden wir fünf Jahre in die Zukunft geworfen.

Während die Welt Stück für Stück auseinanderbricht, haben sich Joel und Ellie in Jackson, Wyoming niedergelassen, wo sie augenscheinlich in Frieden leben. Doch der Schein trügt und so bleibt die Bedrohung durch die Infizierten und anderen Überlebenden der Außenwelt bestehen.

Nach einem Zwischenfall kommt es schließlich dazu, dass der vermeintliche Frieden zusammenbricht und Ellie macht sich auf die Jagd. Doch der Preis für Gerechtigkeit ist ein großer. Sie kommt an ihre psychischen Grenzen und wir erleben eine beispiellose Charakterentwicklung. Wenn ihr auf Storygames und Suvival-Horror steht, solltet ihr jetzt unbedingt zugreifen.

Ghost of Tsushima für 19,99€

Das Action-Adventure Ghost of Tsushima wirft uns in ein einzigartiges Setting und zwar ins Mongolische Reich gegen Ende des 13. Jahrhunderts. Tsushima ist dabei die einzige Insel, die die Armee der Mongolen noch nicht vollständig belagert oder eingenommen hat. Doch dabei soll es nicht bleiben.

Wir schlüpfen in die Haut von Jin Sakai, der als einziger Überlebender seines Klans als Samuraikrieger am Leben bleibt nach dem Angriff der Mongolen. Er ist nun die einzige Hoffnung seines Volkes und sein schwerwiegender Feldzug beginnt.

Auch Jin muss viel opfern, er kann nicht so weitermachen wie zuvor. Um General Khotun Khan zu besiegen, muss er mit alten Traditionen brechen. Er geht den Weg des Geistes und er wird zum Schatten, um Tsushima von der Geißel der Mongolen zu befreien. Wird er es schaffen, seine Heimat zurückzuerobern?

Neben der PS4-Version, die 19,99€ kostet und die ihr auch auf der PS5 spielen könnt, gibt es zudem den Director’s Cut im Angebot. Dieser kostet 49,99€, ihr spart also auch hier gleich 30€. Der DC enthält neben der Vollversion des Spiels die Erweiterung „Insel Iki“ mit einer neuen Geschichte, Minispielen, tödlichen neuen Feinden und mehr!

Ratchet & Clank: Rift Apart für 39,99€

Und dann wäre da noch Ratchet & Clank: Rift Apart, das euch in die Haut der namensgebenden Helden Ratchet und Clank steckt, die sich einmal mehr einer unaussprechlichen Bedrohung stellen müssen, die ihre Galaxis ereilt: Dr. Nefarious.

Dieses Mal geht es für die Konfliktlösung in eine andere Dimension, eine Parallelwelt, in der wir mit Rivet eine alternative Version von Ratchet spielen. Ob sich die Wege von Ratchet und Rivet kreuzen werden?

Auf den zahlreichen Planeten gibt es zahlreiche Geheimnisse zu entdecken. Darunter befinden sich viele Boni wie kosmetische Gegenstände, die sich allesamt freispielen lassen. Und die neuen, abwechslungsreichen Waffen garantieren, dass euch so schnell keine Langeweile aufkommt!

Auf „Ratchet & Clank: Rift Apart“ erhaltet ihr gleich einen Rabatt von 50%. Der exklusive PS5-Titel war bislang noch nie so günstig! Ihr solltet also unbedingt zuschlagen.

Weitere Angebote in der Black Week

Falls ihr obendrein noch weitere Rabatte sucht, dann haben wir hier noch eine kleine Übersicht für euch. Bei diesen Games und zugehöriger Hardware lohnt sich die Überlegung im Sony-Kosmos:

Reduziert sind zum Beispiel PlayStation-Spiele: