Forza Horizon 5 bei MediaMarkt kaufen: Standard Edition jetzt hier günstig bestellen

Seit dem 5. November 2021 könnt ihr in Forza Horizon 5 die Straßen Mexikos unsicher machen und in die offene Spielwelt eintauchen. Verfügbar ist das Game auf der Xbox One, Xbox Series X/S und Microsoft Windows. Bestellen könnt ihr das riesige und komplexe Rennspiel unter anderem bei MediaMarkt zum Angebotspreis von 61,99 Euro.

Forza Horizon 5: Standard Edition

Die Standard Edition ist zur UVP von 69,99 Euro als Cross-Gen-Variante erhältlich, weshalb ihr die Disk sowohl mit der Xbox One als auch der Xbox Series X/S nutzen könnt. Dank der Optimierung von „Forza Horizon 5“ für die neuen Konsolen erwarten euch dort kürzere Ladezeiten sowie noch bessere Darstellungen und Reaktionszeiten. Bei MediaMarkt erhaltet ihr die Standard Edition derzeit allerdings mit einem Rabatt von 11 Prozent und zahlt somit lediglich 61,99 Euro.

© Xbox Game Studios/Playground Games

Diese Version eignet sich vor allem dann, wenn ihr nur das Spiel an sich ohne weitere Extras haben möchtet. Die anderen Varianten mit mehr Inhalt sind allesamt nur digital erhältlich, weshalb ihr dabei auf die Hülle für eure Sammlung verzichten müsst.

Wie gut ist Forza Horizon 5 wirklich?

Wir haben uns bereits vor dem Release von „Forza Horizon 5“ in das Rennspiel von Playground Games gewagt und erklären euch in unserem umfangreichen Test, weshalb der Titel nicht nur ein absoluter Augenschmaus mit einem riesigen Fuhrpark ist, sondern euch zudem auch ein großes Angebot mit einer Fülle von Optionen anbietet. Ihr könnt in dem Titel also quasi machen, was ihr wollt und erreicht dennoch immer einen Fortschritt.

Der offizielle Launch-Trailer von Forza Horizon 5.

Der Xbox-Controller zu Forza Horizon 5

Zusätzlich zu den verschiedenen Versionen von „Forza Horizon 5“ erscheint auch ein passender Xbox-Controller, der ebenfalls bestellt werden kann für einen Preis von 69,99 Euro.