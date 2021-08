Der Xbox Wireless Controller für Xbox Series S/X von Microsoft kann ab sofort in der Forza Horizon 5 Limited Edition vorbestellt werden. Das Design wirkt wie direkt dem Forza Festival entsprungen und trumpft mit satten, bunten Farben auf. Zusätzlich gibt es gummierte Renngriffe und transparent ist der Controller ebenfalls in weiten Teilen. Einziger Haken: Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, bis der neue Controller erscheint.

Xbox Wireless Controller kommt als Forza Horizon 5 Limited Edition

Gestern fand das große Xbox-Event zum Start der gamescom 2021 statt. Dabei wurde unter anderem auch ein neuer Xbox Wireless Controller präsentiert, der passend zu „Forza Horizon 5“ erscheint. Der Controller kann alles, was ein normaler Xbox Series S/X-Controller auch kann, sieht aber deutlich abgefahrener aus als die bisherigen Farben und Designs.

So sieht der neue Controller aus: Die Vorderseite wird von einem transparenten Gelb dominiert. Dazu kommen die pinken und hellblauen Tupfer, die wie kleine Farbexplosionen wirken und direkt von einem Holi-Festival stammen könnten. Die beiden Analogsticks und sowohl der rechte als auch der linke Trigger sind ebenfalls in den beiden extrem auffälligen Farben gehalten. Das gilt auch für die Fronttasten: A, B, X, und Y sind pink mit blauen Buchstaben, bei den beiden mittleren Knöpfen ist es umgekehrt.

Das macht ihn so besonders: Der Xbox Wireless Controller in der Limited Edition zu „Forza Horizon 5“ ist auf der Vorderseite bunt und zum Großteil transparent. Hinten dominiert allerdings normales Weiß zusammen mit den dunklen Griffen, die von Rennlenkrädern inspiriert wurden und besonders viel Halt geben sollen. Perfekt für die spannenderen Rennen in „Forza Horizon 5“, wenn es um Kopf und Kragen geht.

Plus herunterladbare Inhalte: Zusätzlich zum Controller an sich gehört zu der Limited Edition auch noch ein bisschen virtueller Krimskrams. Ihr bekommt zum Beispiel ein bestimmtes Auto sowie ein spezielles Sieges-Emote und einen weiteren kosmetischen Gegenstand für Forza Horizon 5. Um an die herunterladbaren Inhalte zu kommen, benötigt ihr aber natürlich auch das Spiel an sich.

Der neue Xbox-Controller kann auf der offiziellen Xbox-Seite bereits vorbestellt werden. Erscheinen soll das gute Stück aber erst am 9. November. Also passend und genau rechtzeitig zum Launch von „Forza Horizon 5“, das ebenfalls am 9. November 2021 erscheint. Es kommt für die Xbox Series S/X, die Xbox One und Windows 10 PCs. Selbstverständlich könnt ihr das Spiel auch über den Game Pass zocken, wenn ihr ein Abo habt.