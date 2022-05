The Last of Us 2-Trophäen: Offizielle Liste zum PlayStation-Exklusivspiel

Ihr möchtet wissen, welche Trophäen ihr für The Last of Us 2 auf der PS4 und PS5 sammeln könnt? Dann schaut euch hier die vollständige Liste der Trophäen an und erfahrt, welche verpassbaren Achievements es gibt und warum ihr während eurer Spielsession lieber die Augen offen halten solltet.

Trophäen: Offizielle Liste von The Last of Us 2

Es gibt insgesamt 26 Trophäen verteilt auf folgende Wertigkeit:

1 x Platin

x Platin 7 x Gold

x Gold 8 x Silber

x Silber 10 x Bronze

Wie bekomme ich die Platin-Trophäe?

Jede Einzelne von ihnen

Sammle alle Trophäen

Welche Gold-Trophäen gibt es in The Last of Us 2?

Name Was muss ich tun? Was ich tun musste Schließe die Geschichte ab Überlebensexperte Erlerne alle Spieler-Verbesserungen Waffenmeister Verbessere alle Waffen vollständig Archivar Finde alle Artefakte und Tagebucheinträge Meisterhaftes Blatt Finde alle Sammelkarten Numismatiker Finde alle Münzen Aufs Schlimmste vorbereitet Finde alle Werkbänke

Welche Silber-Trophäen gibt es in The Last of Us 2?

Name Was muss ich tun? Mechaniker Verbessere eine Waffe vollständig Spezialist Erlerne alle Spieler-Verbesserungen eines Verbesserungszweiges Safeknacker Öffne alle Safes Tourist Suche jeden Ort im Zentrum Seattles auf Wandergeselle Finde alle Trainingsbücher Überlebenstraining Erlerne 25 Spieler-Verbesserungen Großes Kaliber Finde alle Waffen Im Einsatz Finde 12 Werkbänke

Welche Bronze-Trophäen gibt es in The Last of Us 2?

Name Was muss ich tun? Handwerkszeug Fertige jeden Gegenstand an Bastler Verbessere eine Waffe Lehrling Erlerne eine Spieler-Verbesserung Anfängerblatt Finde 5 Sammelkarten Bankfrisch Finde 5 Münzen Steht dir gut Setze deiner Begleitung einen Hut auf Scharfschütze Gewinne den Schießwettbewerb Schreib meinen Namen an Erreiche die Bestpunktzahl im Bogenschießen-Spiel Relikt der Weisen Finde das seltsame Artefakt Größe aus kleinen Anfängen Finde den gravierten Ring

Gibt es verpassbare Trophäen in The Last of Us 2? Ja, gibt es. Alle Trophäen von TLoU2 im ersten Durchlauf zu erhalten, ist zwar möglich, allerdings verdammt schwierig. Glücklicherweise schaltet ihr nach einmaligen Beenden der Story den Modus Neues Spiel Plus frei und damit die Möglichkeit zwischen einzelnen Kapiteln und Szenen springen, um verpasste Sammelobjekte zu sammeln oder bestimmte Aufgaben nachträglich abzuschließen.

© SIE/Naughty Dog

Unter den kritischen Trophäen sind hierbei vor allem die Story-Trophäen und die, die an bestimmte Gebiete gebunden sind.

Sind die Trophäen leichter als in The Last of Us? Ja! Im ersten Teil war das Erreichen der Platin-Trophäe allein deshalb schwieriger, weil sie den Abschluss von „The Last of Us“ in verschiedenen Schwierigkeitsstufen erforderte.

The Last of Us 2: Wie viele Spielstunden hat das Action-Adventure?

In „The Last of Us: Part 2“ ist das nicht mehr der Fall. Eher benötigt ihr hier ein wachsames Auge und eine ruhige Hand, machbar ist die Trophäenliste und damit auch der Platin-Pokal jedoch allemal!