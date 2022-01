The Last of Us 2 Director’s Cut ist angeblich in Arbeit

Ein Director’s Cut zu The Last of Us 2 ist angeblich bei Entwickler Naughty Dog und PlayStation in Arbeit. Eine allzu große Überraschung wäre das nicht, denn Sony verpasste in den letzten Jahren mehreren seiner PS4-Titel ein PS5-Upgrade in Form eines Director’s Cut. Spiele wie Ghost of Tsushima oder Death Stranding haben schon eine Portierung auf Sonys Next-Gen-Konsole erhalten. „The Last of Us 2“ scheint als Nächstes dran zu sein.

Wann kommt der The Last of Us 2 Director’s Cut?

Die Informationen über Naughty Dogs Arbeit an einer Director’s-Cut-Version von „The Last of Us 2“ stammen von Tom Henderson, einem oft zitierten Insider der Videospielbranche. Auf Twitter behauptete Henderson, dass er erfahren habe, dass die neue Version des apokalyptischen Action-Adventures noch im Jahr 2022 veröffentlicht werden könnte.

Die Neuigkeit war gekoppelt an Hendersons Aussagen über ein The Last of Us Remake für die PS5, über welches wir bereits vor kurzem berichteten. Seinen Quellen zufolge sind das Remake des ersten Spiels von 2014, sowie ein Multiplayer und ein Director’s Cut des zweiten Teils in Arbeit.

„Ich habe von mehreren Leuten gehört, dass das Remake von TLOU fast fertig ist und in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 erscheinen könnte. Mit TLOU2 Multiplayer und TLOU 2 Director’s Cut – ich habe gehört, dass sie auch kommen – aber ich weiß nicht genau wann/wie.“

With TLOU2 MP and TLOU 2 directors cut – I've heard they are coming too – But I don't know exactly when/how.



Them all releasing together could be a good compromise if GOW got delayed to Q1 2023 – But that's just speculation on my end for the moment. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 5, 2022

Henderson stellte weiterhin die Theorie auf, dass eine Veröffentlichung des Director’s Cuts von „The Last of Us 2“ im späteren Verlauf dieses Jahres Sinn ergeben könnte, insbesondere wenn God of War Ragnarök auf Anfang 2023 verschoben wird. Hoffen wir, dass er damit Unrecht hat, denn der Nachfolger von „God of War“ wird seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2018 sehnlichst von Fans erwartet. Bisher spricht alles dafür, dass die Fortsetzung der Geschichte rund um Kratos und seinem Sohn Atreus noch im Jahr 2022 veröffentlicht wird.

The Last of Us: Das PS5-Remake könnte viel früher erscheinen, als gedacht

Was wird der The Last of Us 2 Director’s Cut enthalten?

Eine der größten Fragen wird wohl sein, was eine Neuauflage der Fortsetzung von Naughty Dogs atmosphärischen Action-Adventure an neuen Inhalten mitbringen wird. Immerhin haben die Entwickler bereits einen PS5-Optimierungspatch für das Spiel veröffentlicht, damit es besser als auf der PS4 läuft. Die Grafik oder Leistung des Spiels für die PS5 zu verbessern, wurde damit bereits erfüllt.

Was jedoch in der Neuauflage enthalten sein könnte, ist der Multiplayer-Modus, an dem Berichten zufolge gearbeitet wird. „The Last of Us 2“ sollte ursprünglich einen Multiplayer-Modus namens „Factions“ enthalten. Dieser passte aber nicht mehr zur ursprünglichen Vision des Spiels, was dazu führte, dass das Studio ihn nun als eigenständige Version entwickelt. Auch wenn der Multiplayer wahrscheinlich als eigenständiges Produkt auf den Markt kommen wird, könnte eine Kombination mit dem Director’s Cut durchaus Sinn ergeben, vorausgesetzt, die Berichte stellen sich als wahr heraus.

Würdet ihr einen Director’s Cut von „The Last of Us 2“ kaufen oder reicht euch die Originalversion?