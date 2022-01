The Last of Us: Das PS5-Remake könnte viel früher erscheinen, als gedacht

Remakes werden normalerweise dafür genutzt, um alte Spiele, die schon längst in die Jahre gekommen sind, noch einmal wieder zu beleben. Bei The Last of Us hingegen gibt es bereits nach weniger als zehn Jahren ein Gerücht darum, dass sich ein Remake des ersten Teils für die PS5 in Entwicklung befindet.

The Last of Us-Remake wohl noch dieses Jahr für PS5

Einem neuen Gerücht nach könnte es bereits dieses Jahr schon soweit sein für das Remake von „The Last of Us“. Das zumindest lässt Tom Henderson, ein bekannter Insider vor allem für Battlefield und Call of Duty, vermuten.

Heard from multiple people now that the TLOU remake is nearly finished and could release during the latter half of 2022🧐 pic.twitter.com/ZxmNU7zS9k — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 5, 2022

Demnach soll das Remake von The Last of Us fast fertig sein. Ein Release könnte Henderson nach für die zweite Hälfte 2022 geplant sein. Bisher ist noch nicht bekannt, was Sony für das dritte und vierte Quartal neben God of War: Ragnarok plant. Das Remake könnte also sehr gut diese Lücke füllen. Die Neuentwicklung soll nicht nur optisch sondern auch spielerisch auf das Niveau von The Last of Us 2 gehoben werden.

Mehr Infos dazu gibt’s hier:

Bericht: Naughty Dog arbeitet an The Last of Us-Remake für PS5

Das ist aber noch nicht alles! Neben dem Remake hat Naughty Dog weitere Projekte in Planung. Dazu zählt mutmaßlich der eigenständige Multiplayer von The Last of Us 2 sowie ein PS5-nativer Director’s Cut mit neuen Features. Offizielle Ankündigungen gibt es noch nicht.

Die Spiele könnten Vermutungen von Henderson nach im gleichen Zeitraum wie das Remake erscheinen – Quellen hat er dazu aber nicht.

Die TV-Serie kommt: All die Releases helfen aber dabei, den Hype für die kommende HBO-Serie zu schüren. Denn „The Last of Us“ wird derzeit mithilfe des Directors des Spiels Neil Druckmann als Serie umgesetzt. Die Hauptrollen Joel und Ellie werden unter anderem von Pedro Pascal (The Mandalorian) und Bella Ramsey (Game of Thrones) gespielt.

Noch gibt es keinen Release-Termin für die erste Staffel, aber Sony scheint sicher zu gehen, dass niemand die Reihe vergisst und dieses Jahr auf der PS5 noch mehr in der „The Last of Us“-Welt erleben kann.