Freitag startete die neueste MCU-Serie The Falcon and the Winter Soldier bei Disney+. Darin müssen sich die beiden Avengers-Mitglieder Sam Wilson und Bucky Barnes unter anderem einer Gruppe namens Flag Smashers entgegenstellen. Allerdings geht es, insbesondere für den Ex-Winter Soldier, auch darum, seine einstigen Gräueltaten wiedergutzumachen.

Dafür arbeitet Bucky seit einiger Zeit eine Liste ab, die wir uns gemeinsam mit euch hier etwas genauer ansehen möchten. Doch Achtung, dabei werden wir nicht um einige Spoiler zur aktuellen Episode herumkommen.

The Falcon and the Winter Soldier: Diese Personen stehen auf Buckys Wiedergutmachungsliste

Wenn wir Bucky in der ersten Folge von „The Falcon and the Winter Soldier“ zum ersten Mal sehen, sitzt er bei einer Therapeutin, um mit ihr über seine jüngsten Erfahrungen zu sprechen. Wir erfahren in dieser Szene von einer „Wiedergutmachungsliste“, die Bucky führt und auf der mehrere Namen stehen.

Vorneweg sei jedoch bereits angemerkt, dass nicht alle Namen auf Buckys Liste auf Charaktere aus den Comics verweisen. Einige sind vermutlich nur Platzhalter und haben somit keine größere Bedeutung für das MCU. Die relevanten Namen lauten:

A. Rostov

P. W. Hauser

H. Zemo

L. Kaminski

C. Kusnetsov

L. Atwood

Bucky bei der Therapie / © Marvel Studios

Name Nr. 1: Atwood

Atwood ist der erste Name, von dem wir hier erfahren. Sie ist eine Senatorin, die Dank ihrer Beziehungen zu HYDRA zu ihrer Machtposition kam und diese noch immer ausnutzt. Bucky hat sie ausfindig gemacht und sie den Behörden übergeben. Im dritten Band von Marvels „Haunt of Horror“-Comicreihe gibt es einen Charakter namens Elmira Atwood, allerdings ist über die Figur quasi nichts bekannt und es war ist erster sowie gleichzeitig letzter Auftritt.

Name Nr. 2: Rostov

Bei A. Rostov spielen die „The Falcon and the Winter Soldier“-Macher sehr wahrscheinlich auf Andre Rostov an, da dieser in den Comics eine Verbindung zum Winter Soldier hat. Bei ihm handelt es sich um einen ehemaligen General der UdSSR, der einige Zeit als Wärter in einem Gulag arbeitete, in dem Bucky Barnes eingesperrt war. Nach seiner aktiven Zeit beim Militär wurde Andre Rostov von einem Scharfschützen ermordet, bei dem es sich sehr wahrscheinlich um den Winter Soldier handelte.

Name Nr. 3: Hauser

In den Marvel Comics gibt es einen Charakter namens Wilhelm Hauser, bei dem es sich um einen Nazi-Offizier handelt, der Teil einer von Hitlers Eliteeinheiten war.

Name Nr. 4: Zemo

Wenig überraschend taucht Helmut Zemo auf, der bekanntlich auch eine Rolle in „The Falcon and the Winter Soldier“ spielt. Er ist ein ehemaliger Militär aus Sokovia, der während der Ereignisse in „Avengers: Age of Ultron“ seine Familie verloren hatte. In „The First Avenger: Civil War“ rächte er sich an den Avengers, indem er sie gegeneinander ausspielte und den Winter Soldier als Mörder von Black Panthers Vater T’Chaka brandmarkte.

Zemo in „The Falcon and the Winter Soldier“ / © Marvel Studios

Name Nr. 5: Kaminski

Len Kaminski arbeitete für Marvel als Autor und Assistant Editor unter anderem an Comics zu „Fantastic Four“ und „War Machine“. Auf der zweiten Seite von Buckys Liste steht mit „S. Whitaker“ übrigens noch ein weiterer Name einer realen Person. Steve Whitaker arbeitete während seiner Zeit bei Marvel als Colorist unter anderem an den „What if…?“-Comics.

Name Nr. 6: Kusnetsov

Einen Comic-Charakter namens Kusnetsov gibt es zwar nicht, dafür jedoch einen Kuznetsov. Dieser in ein sowjetischer Wissenschaftler, der während des Kalten Krieges aktiv war. Eine seiner Schöpfungen, der Roboter Udarnik, kämpfte einst gegen Iron Man.

Damit haben wir Buckys Wiedergutmachungsliste auch schon abgearbeitet. „The Falcon and the Winter Soldier“ läuft immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+.