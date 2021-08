Im September 2021 wird das Programm von Amazon Prime Video neue Serien und Filme begrüßen, die den langsamen, aber sicheren Start in den Herbst versüßen. Abonnent*innen von Amazon Prime erwarten hier so einige neue Serienstaffeln und weitere Neuheiten in Form von Filmklassikern, aber auch brandaktuellen Streifen.

Noch kein Mitglied bei Amazon Prime? Ihr wollt aber trotzdem einen Blick auf die vielen Vorteile werfen? Dann testet das Abo einfach mit der kostenlosen 30-Tage-Prime-Probemitgliedschaft:

Amazon Prime Video im September 2021: Neue Filme und Serien

Alle Neuheiten, die im September neu dem Programm von Prime Video hinzugefügt werden, findet ihr unterhalb in der Liste aller neuer Serien und Filme mitsamt passenden Starttermin. Als Highlights werden unter anderem die 4. Staffel der Anwaltsserie Goliath und das moderne Filmmusical Cinderella das Line-up erweitern.

Hinzu kommt das Live-Sport Programm bei Prime Video zur UEFA Champions League 2021/22. Die Live-Übertragungen hierfür finden jeweils am 14. und am 28. September statt.

10. September: Voltaire High – Die Mädchen kommen – Staffel 1

10. September: PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende

24. September: Goliath – Staffel 4

24. September: Savage x Fenty Show Vol.3

24. September: Dinner Club – Staffel 1

1. September: Company Man

1. September: Schindlers Liste

2. September: Robin Hood

3. September: Cinderella

3. September: Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows

3. September: Himmel über der Wüste

5. September: Sleepers

5. September: Attraction

6. September: Dirty Grandpa

7. September: King Arthur: Legend of the Sword

8. September: Most Dangerous Game

8. September: Nerve

9. September: Vielmachglas

10. September: The Voyeurs

10. September: Florence Foster Jenkins

11. September: Der Einsatz

12. September: Palm Springs

13. September: Rampage – Big Meets Bigger

13. September: Gut gegen Nordwind

14. September: Atemlos – Gefährliche Wahrheit

14. September: Logan Lucky

15. September: Die Reise der Pinguine

16. September: Tunnel

17. September: Everybody is talking about Jamie

17. September: Le Bal des Folles

17. September: The Accountant

18. September: (T)Raumschiff Surprise – Periode 1

19. September: Daddy’s Home 2

20. September: Willkommen bei den Hartmanns

21. September: Paranoia

21. September: What Happened to Monday?

21. September: Schloss aus Glas

21. September: Queen & Slim

22. September: Die Insel

24. September: Madame Mallory und der Duft von Curry

25. September: Verborgene Schönheit

26. September: Lights Out

28. September: 1917

28. September: Cats

29. September: Dirty Office Party

30. September: The Last Black Man in San Francisco

17. September: Do, Re & Mi – Staffel 1

2. September: Die wilden Hühner

2. September: Die wilden Hühner und das Leben

2. September: Die wilden Hühner und die Liebe

2. September: Fünf Freunde

2. September: Fünf Freunde 2

23. September: The LEGO NINJAGO Movie

23. September: The LEGO Batman Movie

23. September: The LEGO Movie

4. September: Asterix in Amerika

2. September: Tarzan

2. September: Molly Moon

21. September: Peter Hase

Bei Inhalten dieser Kategorie handelt es sich um Serien und Filme, die nicht kostenlos in der Videothek von Amazon Prime Video enthalten sind, sondern gegen Aufpreis geliehen oder komplett gekauft werden können.

The Dry Kaufen ab 2. September Leihen ab 19. September

The Secrets We Keep Kaufen ab 3. September Leihen ab 10. September

Mein Jahr in New York Kaufen ab 9. September Leihen ab 23. September

Spell Kaufen ab 16. September Leihen ab 23. September

Ich bin dein Mensch Kaufen ab 22. September Leihen ab 23. September

Fast & Furious 9 Kaufen ab 23. September Leihen ab 7. Oktober

New Amsterdam – Staffel 4 Kaufen ab 23. September

Chicago Fire – Staffel 10 Kaufen ab 24. September

Chicago Med – Staffel 7 Kaufen ab 24. September

Chicago P.D. – Staffel 9 Kaufen ab 24. September

Law & Order: Special Victims Unit – Staffel 23 Kaufen ab 25. September

Law & Order: Organized Crime – Staffel 2 Kaufen ab 25. September

Free Guy Kaufen ab 29. September



Wollt ihr euch neben Amazon Prime Video auch gleich einen Überblick über die Neuheiten bei Disney Plus und Netflix verschaffen? Dann findet ihr hier hier die vollständigen Listen mit allen neuen Serien und Filmen, die bei den anderen beiden Streamingdiensten im kommenden Monat neu in Programm finden.