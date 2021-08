Netflix fügt im September 2021 wieder so einige neue Filme, Serien und Dokumentationen dazu. Jetzt, wo die Tage wieder länger werden, kommen die zahlreichen neuen Inhalte dabei gerade recht. Die komplette Liste aller Neuheiten, die sich im nächsten Monat bei dem Streamingdienst einfinden, könnt hier nachlesen.

September 2021 bei Netflix: Alle neuen Filme und Serien

Die Highlights: Unter den Neuheiten ist unter anderem die 3. Staffel von Sex Education zu finden und der Zombieland-Nachfolger Zombieland: Doppelt hält besser. Welche Serien und Filme noch neu ins Netflix-Programm finden, entnehmt ihr der Auflistung unterhalb.

1. September: How To Be A Cowboy

2. September : Q-Force

3. September : Haus des Geldes – Teil 5, Ausgabe 1

3. September : Sharkdog

: 3. September : Dive Club

7. September : Kid Cosmic – Staffel 2

7. September : Die Oktonauten auf dem Festland

8. September : The Circle: USA – Staffel 3 (wöchentlich neue Episoden)

8. September : Into the Night – Staffel 2

10. September : Metallkunst: Showdown am Schweißgerät

14. September : Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt – Staffel 2

14. September : Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater – Staffel 5

14. September : Du gegen die Wildnis: Abgestürzt

15. September : Finger weg! (Lateinamerika)

15. September : Nailed It! – Staffel 6

16. September : He-Man and the Masters of the Universe

17. September : Sex Education – Staffel 3

17. September : Squid Game

17. September : Chicago Party Aunt

21. September : Liebe im Spektrum – Staffel 2

21. September : Tut Tut Chrissy Flitzer: Chrissy ist am Steuer

22. September : Dear White People – Ausgabe 4

22. September : Jaguar

23. September : Pose – Staffel 3

23. September : Hospital Playlist – Staffel 2

24. September : Midnight Mass – Staffel 2

24. September : Knastschwestern New Orleans

24. September : Blood & Water – Staffel 2

24. September : Im Auge des Wolfes – Die Serie

28: September: Ada Twist

29. September : Der Kastanienmann

29. September : MeatEater

30. September : Luna Park

30. September: Love 101 – Staffel 2

1. September : Gibt es ein Leben nach der Party?

8. September : Winterbucht

10. September : Prey

10. September : Kate

14. September : Stephen Kings Schlafwandler

15. September : Nightbooks

17. September : The Father Who Moves Mountains / Tatăl mută munții

17. September : Ankahi Kahaniya

22. September : Bekenntnisse eines unsichtbaren Mädchens

22. September : Intrusion

24. September : Der Vogel

24. September : My Little Pony – Eine neue Generation

26. September: Als Hitler des rosa Kaninchen stahl

29. September : Wir waren wie Lieder

29. September : Friendzone

29. September : Niemand kommt hier lebend raus

30. September: Zombieland: Doppelt hält besser

1. September : Wendepunkt: 9/11 und der Krieg gegen den Terror

6. September : Countdown: Die Weltraummission Inspiration4 – Episode 1 und 2

7. September : Untold: Breaking Point

9. September : Blutsbrüder: Malcolm X und Muhammad Ali

9. September : Die Frauen und der Mörder

13. September : Countdown: Die Weltraummission Inspiration4 – Episode 3 und 4

15. September : Schumacher

16. September: Meine Helden waren Cowboys

22. September: Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan

24. September: Vendetta: Wahrheit, Lügen und die Mafia

28. September: Attack of the Hollywood Clichés!

Welche neuen Filme und Serien gibt es noch?

Für Netflix endet die Liste zwar an dieser Stelle, allerdings werden Streamingdienste wie Disney Plus in diesem Monat ebenfalls neue Inhalte erhalten. Sämtliche Neuheiten bei Disney Plus im September 2021 findet ihr hier.