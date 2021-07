Dead by Daylight: Top 3 – Die meist gespielten Killer, Survivor und Perks im Ranking

Dead by Daylight feiert aktuell seinen 5. Geburtstag im Rahmen des großen Jubiläumsevents. Doch das ist offenbar nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch eine Gelegenheit, um einmal zurückzublicken und die Fakten zu checken. Die Entwickler haben nun nämlich die Statistiken zum Spiel veröffentlicht, die zeigen, welcher der liebste Killer, der meist gespielte Überlebende und die am häufigsten genutzten Perks in „Dead by Daylight“ sind.

Allgemeine Fakten

Mehr als 420 Millionen Stunden wurden gespielt

wurden gespielt Mehr als 1,8 Milliarden Opfer wurden gebracht

wurden gebracht Mehr als 1,5 Milliarden Überlebende sind entkommen

sind entkommen Mehr als 2 Milliarden Generatoren wurden repariert

Die Top 3 in Dead by Daylight: Beliebteste Perks, Killer, Survivor

Die Zahlen, die nun zum Spiel veröffentlicht worden sind, geben nicht nur Auskunft über die Anzahl der Spielenden und reparierten Generatoren. Die zeigen außerdem, welches die meist gespielten Killer und Survivor in „Dead by Daylight“ sind und welche Perks dabei am meisten zur Anwendung kamen.

Die Ergebnisse überraschen hierbei nur bedingt, denn die meisten Lieblingscharaktere sind alteingesessene DbD-Veteranen, die schon seit längerem (größtenteils kostenloser) Teil des Spiels sind. Immerhin spielt man häufig diejenigen am liebsten, mit denen man sich am sichersten fühlt. Gleiches betrifft auch die Vorteile, die sich über die letzten Jahre hinweg bewährt haben und deshalb nach wie vor gerne und häufig verwendet werden.

Top 3 der meist gespielten Killer

Tatsächlich scheint der Geist der beliebteste Killer in „Dead by Daylight“ zu sein. Das hat wohl unter anderem damit zu tun, dass der Charakter relativ einfach zu erlernen und zu händeln ist, da seine Hauptfähigkeit lediglich darin besteht sich unsichtbar zu machen. Die Jägerin und der Doktor benötigen hierbei schon etwas mehr Geschick und bedürfen ein wenig mehr Übung, um erfolgreich töten zu können. Dennoch sind ihre Fähigkeiten und einzigarten Perks so nützlich, dass sie es auf Platz 2 und 3 schaffen.

Der Geist (The Wraith) Die Jägerin (The Huntress) Der Doktor (The Doctor)

Die beliebtesten Killer-Perks

Barbecue & Chili Fluch: Ruin (Hex: Ruin) Fluch: Niemand entrinnt dem Tod (Hex: No One Escapes Death – kurz: NOED):

Top 3 der meist gespielten Überlebenden

Offenbar sind bei den Überlebenden die weiblichen Charaktere in „Dead by Daylight“ besonders beliebt, denn die beliebtesten Survivor sind allesamt Frauen. Allerdings spielen hier wahrscheinlich mehrere Faktoren als das bloße Geschlecht eine Rolle.

Platz 1 belegt nämlich Claudette Morel, die gleichzeitig Trägerin des beliebtesten Perks ist: Selbstfürsorge. Um diesen einzigartigen Vorteil freizuspielen, muss Claudette mit ihrem Blutnetz-Level mindestens auf Stufe 30 gespielt werden. Bis dahin bietet es sich natürlich an den Perk mit ihr als aktiven Charaktere zu nutzen, zumal sie sich ebenso gut als Charakter für Einsteiger eignet. Meg und Feng sind ebenfalls schon lange dabei und recht leicht zu erlenen und wirken aufgrund ihrer Erscheinung schnell und wendig.

Claudette Morel Meg Thomas Feng Min

Die beliebtesten Survivor-Perks

Selbstfürsorge (Self-Care) Geliehene Zeit (Borrowed Time) Hart im Nehmen (Dead Hard)

Geburtstagsevent in Dead by Daylight

Aktuell könnt ihr in DbD noch einige coole In-Game-Boni abstauben, denn vom 30. Juni bis zum 15. Juli läuft noch das große Jubiläumsevent in dem asymmetrischen Horrorspiel. Darunter sind kostenlose Schillerende Scherben, Blutpunkte, Kosmetika und mehr. Alle Infos dazu und wie ihr das beste aus den Festlichkeiten herausholt, lest ihr hier:

