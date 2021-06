Dead by Daylight-Geburtstag 2021 startet heute: Alle Infos zum 5. Jubiläumsevent

Dead by Daylight feiert ab heute zum 5. Mal seinen Geburtstag und startet dafür das entsprechende Anniversary-Event mit einigen Besonderheiten. Nicht nur erscheinen exklusive Gegenstände im Blutnetz und auf den einzelnen Maps, es regnet auch eine Vielzahl an Blutpunkten und Geschenken für diejenigen, die in der limitierten Event-Zeit an dem festlichen Treiben teilnehmen.

5 Jahre Dead by Daylight: Alle zum Jubiläumsevent 2021

Das diesjährige Geburtstags-Event soll eines der größten des gesamten Jahres werden und etwas Abwechslung in das Gameplay des Horrorspiels bringen. Darunter sind verschiedene exklusive Items, die im Laufe des limitierten Zeitraums freigeschaltet werden können, sowie Community-Herausforderungen und ein riesiger Haufen Geschenke.

Wie lange geht das Event? Das 5. Jubiläumsevent von „Dead by Daylight“ dauert vom 30. Juni bis 15. Juli 2021 an. Eine genaue Uhrzeit zur Freischaltung ist bislang noch nicht bekannt.

Besondere Gegenstände zum Geburtstag

Jubiläumskronen: Die Anniversay Crown, die wir bereits vom letzten Geburtstags-Event kennen, kehrt zurück. Dafür erscheinen Kronensockel innerhalb einer Runde auf den Karten. Wenn ihr mit ihnen interagiert und entkommt, erhaltet ihr die Jubiläumskrone unter anderem als Kosmetikgegenstand für einen beliebigen Charakter.

Spezielle Tools: Außerdem werden im Blutnetz mit Start der Festivitäten spezielle Werkzeugkästen, Verbandskästen und Taschenlampen auftauchen, die bei ihrer Verwendung mit Konfetti werfen.

Torte des Grauens: Die spezielle Opfergabe der Torte des Grauens wird sich während des Jubiläumsfests stapeln. Je mehr Spieler also die Torte opfern, desto höher wird schließlich die Anzahl der Blutpunkte sein, die ohnehin schon durch ihre Verwendung vermehrt werden.

Herausforderungen und Belohnungen

Community-Herausforderungen: Über die Social-Media-Kanäle von „Dead by Daylight“ werden in den nächsten beiden Event-Wochen außerdem exklusive Outfits und Glücksbringer verlost. Diese Belohnungen können Spieler freischalten, indem sie die dort genannten Community-Ziele für die Sammlung von Kronen erreichen.

Schillernde Scherben geschenkt: In der ersten Event-Woche werden außerdem Schillernde Scherben an jeden Spieler verschenkt, der sich anmeldet. Es sollen genug sein, um damit einen vollständigen Originalcharakter freischalten zu können.

Günstige Perks im Schrein der Geheimnisse: Über die Dauer des Events wird der Schrein der Geheimnisse jeden Tag neu gemischt, statt nur ein Mal in der Woche. Die Kosten für jeden Perk betragen zudem 500 Scherben weniger als normal.

Erst kürzlich wurde „Dead by Daylight“ um das Resident Evil-Chapter bereichert, das unter anderem Nemesis als neuen Killer sowie Jill Valentine und Leon S. Kennedy als neue Überlebende in Spiel bringt. Leider wurde die zugehörige Map der Polizeistation von Raccoon City kurz nach Release aus dem Spiel entfernt, da noch zu viele Bugs und Probleme vorherrschend waren.

Dafür entschädigten die Macher*innen die Spielenden unter anderem mit einer Ladung Blutpunkte:

