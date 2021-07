Im August 2021 wird Netflix um neue Filme, Serien, Dokumentationen und weitere Anime erweitert. Die komplette Liste mit allen Neuheiten, die sich schon bald bei dem Streamingdienst einfinden, könnt hier nachlesen.

Netflix: Alle neuen Filme und Serien im August 2021

Unter den Neuheiten befindet sich unter anderem die 8. Staffel von Arrow sowie der lang ersehnte Anime-Film The Witcher: Nightmare of the Wolf, der die bis dato unerzählte Geschichte eines jungen Vesemir enthält. Für Fans animierter Adaptionen ist Mitte August außerdem der Film Monster Hunter: Legends of the Guild dabei.

1. August : Arrow – Staffel 8

1. August : Kommissar Wallander – Staffel 1

1. August : Hubert ohne Staller – Staffel 9

3. August : Top Secret UFO Projects: Declassified – Staffel 3

: 4. August : Control Z – Staffel 2

4. August : Cocaine Cowboys: Die Könige von Miami – Staffel 4

4. August : Car Masters – Von Schrott zu Reichtum – Staffel 3

4. August : Cooking With Paris – Staffel 1

6. August : Hit & Run – Staffel 1

6. August : Navarasa – Neun Emotionen – Staffel 1

9. August : Shaman King – Staffel 1

10. August : Gabby’s Dollhouse – Staffel 2

10. August : I Need Romance – Staffel 1

10. August : Untold: Malice At The Palace – Miniserie

11. August : Bake Squad – Staffel 1

12. August : AIRawabi School for Girls – Miniserie

13. August : El Reino – Dein Reich komme – Staffel 1

13. August : Kein Lebenszeichen – Staffel 8

13. August : Fast & Furious 5: Spy Racers – Staffel 5

13. August : Brand New Cherry Flavor – Staffel 1

13. August : Valeria – Staffel 2

20. August : Die Professorin – Staffel 1

31. August: Glück und Freude mit Marie Kondo – Staffel 2

1. August : Creed II: Rocky’s Legacy

1. August : Looney Tunes: Back in Action

1. August : World Trade Center

1. August : Grace: Besessen

1. August : Stephen Kings Schlafwandler

1. August : Crash Pad

1. August : Tyler und Jack: Time and Tide

1. August : I Missed You

1. August : Jump

2. August : The Good Liar: Das alte Böse

3. August : Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord

3. August : Pray Away

4. August : Aftermath

6. August : Schwarm der Schrecken

6. August : Quam’s Money

6. August : Vivo – Voller Leben

7. August : Takizawa Kabuki ZERO 2020 The Movie

9. August : Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn

9. August : Just Mercy

11. August : The Kissing Booth 3

13. August : Beckett

15. August : Only Mine

15. August : Der Glücksbringer

17. August : Angry Birds 2

17. August : Untold: Deal With The Devil

18. August : Schwarze Insel

18. August: Nicht meine Liga

18. August: Abenteuer au pair

20. August: Sweet Girl

23. August: Tomb Raider

27. August: Einer wie keiner

18. August: Dennis Nilsen – Memoiren eines Mörders

25. August: Bob Ross: Glückliche Unfälle, Betrug und Gier

1. August: Boruto: Naruto Next – Staffel 1

12. August: Monster Hunter: Legends of the Guild

23. August: The Witcher: Nightmare of the Wolf

Was gibt es noch Neues?

Welche neuen Filme und Serien gibt es noch? Für Netflix endet die Liste zwar an dieser Stelle, allerdings werden Streamingdienste wie Disney Plus in diesem Monat ebenfalls neue Inhalte erhalten. Sämtliche Neuheiten bei Disney Plus im August 2021 findet ihr hier.