Disney Plus wird im Juli 2021 mit einigen neuen Filmen, Serien und Dokumentationen ausgestattet. Das Programm erhält hierbei so einige Neuzugänge aus dem Hause Marvel, Disney, Star Wars, National Geographic und Star. Hier findet ihr die komplette Liste mit allen Neuheiten bei Disney Plus.

Noch kein Disney Plus-Abo? Mit Klick auf den unterstehenden Button erhaltet ihr sämtliche Informationen zu Disney+ und könnt eine Mitgliedschaft abschließen, um Zugang zu allen Inhalten von Star Wars, Marvel, Pixar, den Walt Disney Studios, 20th Century Studios oder der brandneuen Kategorie Star zu erhalten.

Disney Plus im Juli 2021: Diese Filme und Serien sind neu

Disney Plus wird unter anderem Marvel’s Black Widow im Juli 2021 der üppige Liste an Neuheiten hinzugefügt. Außerdem geht es mit den neuen Folgen der MCU-Serie Loki weiter. Ebenso gibt es weitere Folgen von Star Wars: The Bad Batch.

Alle weiteren Neuheiten bei Disney Plus findet ihr in den Auflistungen unterhalb, sortiert nach Serien und Filmen mit Verweis auf die Star-Kategorie.

2. Juli: Genius: Aretha – Staffel 3, Episode 9 & 10

– Staffel 3, Episode 9 & 10 2. Juli: Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 3

– Staffel 1, Episode 3 2. Juli: High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 8

– Staffel 2, Episode 8 2. Juli: Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 10

– Staffel 1, Episode 10 2. Juli: Big Sky – Staffel 1, Episode 16 (Star)

– Staffel 1, Episode 16 (Star) 2. Juli: Love, Victor – Staffel 2, Episode 3 (Star)

– Staffel 2, Episode 3 (Star) 2. Juli: Rebel – Staffel 1, Episode 6 (Star)

– Staffel 1, Episode 6 (Star) 2. Juli: Marvels M.O.D.O.K – Staffel 1, Episode 7 (Star)

– Staffel 1, Episode 7 (Star) 7. Juli: Monster bei der Arbei t – Staffel 1, Episode 1

t – Staffel 1, Episode 1 7. Juli: Loki – Staffel 1, Episode 5

– Staffel 1, Episode 5 7. Juli: Marvel Studios Legends – Staffel 1, Episode 5 / Black Widow (Marvel)

– Staffel 1, Episode 5 / Black Widow (Marvel) 7. Juli: Grey’s Anatomy – Staffel 17, Episode 8 (Star)

– Staffel 17, Episode 8 (Star) 7. Juli: Seattle Firefighter – Die jungen Helden – Staffel 4, Episode 8 (Star)

– Staffel 4, Episode 8 (Star) 9. Juli: Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 4

– Staffel 1, Episode 4 9. Juli: High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 9

– Staffel 2, Episode 9 9. Juli: Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 11

– Staffel 1, Episode 11 9. Juli: Love, Victor – Staffel 2, Episode 5 (Star)

– Staffel 2, Episode 5 (Star) 9. Juli: Rebel – Staffel 1, Episode 8 (Star)

– Staffel 1, Episode 8 (Star) 9. Juli: Marvels M.O.D.O.K – Staffel 1, Episode 9 (Star)

– Staffel 1, Episode 9 (Star) 14. Juli: Loki – Staffel 1, Episode 6

– Staffel 1, Episode 6 14. Juli: Monster bei der Arbei t – Staffel 1, Episode 2

– Staffel 1, Episode 2 16. Juli: Das Geheimnis von Sulphur Springs – Staffel 1

– Staffel 1 16. Juli: Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 5

– Staffel 1, Episode 5 16. Juli: High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 10

– Staffel 2, Episode 10 16. Juli: Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 12

– Staffel 1, Episode 12 21. Juli: Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 1

– Staffel 1, Episode 1 21. Juli: Behind the Attraction – Staffel 1

– Staffel 1 21. Juli: Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 3

– Staffel 1, Episode 3 21. Juli: Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Das Making-of zu LOKI

21. Juli: Grey’s Anatomy – Staffel 17, Episode 10 (Star)

– Staffel 17, Episode 10 (Star) 21. Juli: Seattle Firefighter – Die jungen Helden – Staffel 4, Episode 8 (Star)

– Staffel 4, Episode 8 (Star) 23. Juli: Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 6

– Staffel 1, Episode 6 23. Juli: Die Freundin der Haie

23. Juli: High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 11

– Staffel 2, Episode 11 23. Juli: Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 13

– Staffel 1, Episode 13 23. Juli: Hip Hop Uncovered – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) 23. Juli: Marvels M.O.D.O.K – Staffel 1, Episode 10 (Star)

– Staffel 1, Episode 10 (Star) 23. Juli: Love, Victor – Staffel 2, Episode 6 (Star)

– Staffel 2, Episode 6 (Star) 23. Juli: Rebel – Staffel 1, Episode 9 (Star)

– Staffel 1, Episode 9 (Star) 23. Juli: Last Man Standing – Staffel 1-7

– Staffel 1-7 28. Juli: Turning the Tables with Robin Roberts – Staffel 1

– Staffel 1 28. Juli: Chip und Chap: Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 1

– Staffel 1, Episode 1 28. Juli: Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 4

– Staffel 1, Episode 4 28. Juli: Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 2

– Staffel 1, Episode 2 28. Juli: Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 11 + 12

– Staffel 1, Episode 11 + 12 28. Juli : Grey’s Anatomy – Staffel 17, Episode 11 (Star)

– Staffel 17, Episode 11 (Star) 28. Juli: Seattle Firefighter – Die jungen Helden – Staffel 4, Episode 11 (Star)

– Staffel 4, Episode 11 (Star) 30. Juli: To Catch a Smuggler – Staffel 1

– Staffel 1 30. Juli: High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 12

– Staffel 2, Episode 12 30. Juli: Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 7

– Staffel 1, Episode 7 30. Juli: Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 14

– Staffel 1, Episode 14 30. Juli: Rebel – Staffel 1, Episode 10 (Star)

– Staffel 1, Episode 10 (Star) 30. Juli: Love, Victor – Staffel 2, Episode 7 (Star)

– Staffel 2, Episode 7 (Star) 30. Juli: Body of Proof – Staffel 1-3

2. Juli: Alita: Battle Angel (Star)

2. Juli: Chronicle – Wozu bist du fähig? (Star)

2. Juli: Crazy Heart (Star)

2. Juli: Planet der Affen: Survival (Star)

9. Juli: Black Widow (Achtung: Nur mit VIP-Zugang für 22 Euro)

9. Juli: Drugs Inc: Drogen im Visier

9. Juli: Hot Shots! – Die Mutter aller Filme! (Star)

9. Juli: Hot Shots! Der 2. Versuch (Star)

9. Juli: Little Big Men (Star)

9. Juli: Power Rangers – Der Film (Star)

9. Juli: The Day the Series Stopped (Star)

9. Juli: What Carter lost (Star)

16. Juli: Alien: Covenant (Star)

16. Juli: Doc & Darry (Star)

16. Juli: Monuments Men – Ungewöhnliche Helden (Star)

16. Juli: Phi Slama Jama (Star)

16. Juli: Predator – Upgrade (Star)

16. Juli: The Empty Man (Star)

23. Juli: X-Men: Dark Phoenix

23. Juli: Stuntman

23. Juli: Glee on Tour – Der Film (Star)

23. Juli: Ich, beide und sie (Star)

23. Juli: The Dominican Dream (Star)

23. Juli: There’s no Place like Home (Star)

23. Juli: Why Him? (Star)

23. Juli: Year of the Scab (Star)

30. Juli: Jungle Cruise (Achtung: Nur mit VIP-Zugang für 22 Euro)

30. Juli: Barbara’s Baby – Omen III (Star)

30. Juli: The Good, the Bad, the Hungry (Star)

30. Juli: Tim Richmond: To The Limit (Star)

30. Juli: Wilson – Der Weltverbesserer (Star)