The Casting of Frank Stone im Xbox Game Pass – Gruselspaß zu Halloween

Passend zu Halloween gibt es großartige Neuigkeiten für alle, die den Xbox Game Pass nutzen: Das interaktive Horrordrama The Casting of Frank Stone ist jetzt im Xbox Game Pass verfügbar. Diese Ankündigung kommt knapp sechs Wochen nach dem ersten Jahrestag des Spiels, das ursprünglich im September 2024 veröffentlicht wurde. Entwickelt von den Horror-Experten bei Supermassive Games und veröffentlicht von Behaviour Interactive, ist dieses Spiel ein spannendes Erlebnis in der Welt von Dead by Daylight.

The Casting of Frank Stone: Ein Blick ins Spiel

Was macht The Casting of Frank Stone besonders? Das Spiel setzt auf eine fesselnde Mischung aus interaktivem Drama und Horrorerlebnis. In der Geschichte geht es um eine Gruppe junger Filmemacher, die in einem verfallenen Stahlwerk einen Horrorfilm drehen wollen – ein Unterfangen, das schnell in einen Albtraum umschlägt. Die Handlung spielt im Sommer 1980 in der fiktiven Stadt Cedar Hills, Oregon, und bietet eine packende Erzählung mit verschiedenen Handlungspfaden, die von den Entscheidungen der Spieler beeinflusst werden.

Spieler müssen in diesem Adventure nicht nur knifflige Umgebungsrätsel lösen und sich in Quick-Time-Events beweisen, sondern auch Hinweise sammeln, um die Geheimnisse von Cedar Hills und die Geschichte des unheimlichen Frank Stone zu lüften. Die Atmosphäre des Spiels, seine Präsentation und die authentische Adaption des Dead by Daylight-Universums wurden von Kritikern gelobt. Allerdings bemängelten einige die langsame Erzählweise und technische Probleme wie unsynchronisierte Lippenbewegungen.

Weitere Horrorspiele im Xbox Game Pass

Welche weiteren Spiele sind im Xbox Game Pass verfügbar? Neben The Casting of Frank Stone erweitert Xbox Game Pass seine Bibliothek mit einigen aufregenden Neuerscheinungen. Am 15. Oktober 2025 erscheinen das Fantasy-Roguelite Ball x Pit und das Action-Platformer-Spiel The Grinch: Christmas Adventures. Beide Titel sind ab ihrem ersten Tag verfügbar.

Am 21. Oktober 2025 wird Ninja Gaiden 4 als einer der hochkarätigsten Titel diesen Monat dazukommen, gefolgt von The Outer Worlds 2, das am 29. Oktober 2025 veröffentlicht wird. Diese Vielfalt an Spielen sorgt dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist und bietet den perfekten Mix aus Horror, Action und Abenteuer für die kommende Halloween-Saison.

Abschließende Gedanken

Wie wird The Casting of Frank Stone bewertet? Trotz gemischter Kritiken hat das Spiel eine treue Fangemeinde gefunden, die die packende Atmosphäre und die zahlreichen Easter Eggs zu schätzen weiß. Mit einem durchschnittlichen Wert von 68 auf OpenCritic gehört es zwar nicht zu den bestbewerteten Titeln von Supermassive Games, bietet aber dennoch ein interessantes Erlebnis für Fans des Horrorgenres.

