TCG Card Shop Simulator 2026 im Xbox Game Pass – Dein virtueller Kartenshop!

Der Xbox Game Pass erweitert stetig sein Angebot und überrascht dich im Jahr 2026 mit einem besonderen Schmuckstück: Dem TCG Card Shop Simulator. Dieses Simulationsspiel hat bereits in der frühen Zugangsphase auf Steam überwältigend positive Bewertungen erhalten und wird nun seinen Weg in den Game Pass finden. Das Spiel wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 erscheinen, passend zur Veröffentlichung der Version 1.0.

Was macht den TCG Card Shop Simulator so besonders?

Welche Besonderheiten bietet das Spiel? Der TCG Card Shop Simulator bietet dir die Möglichkeit, dein eigenes Sammelkartengeschäft zu eröffnen und zu verwalten. Inspiriert von Pokémon TCG, kannst du Karten sammeln, handeln und verkaufen. Du gestaltest deinen Laden nach deinen Vorstellungen und baust ihn zu einem florierenden Unternehmen aus. Spannende Features wie die Möglichkeit, eigene Turniere zu veranstalten und seltene Karten zu entdecken, machen das Spiel besonders reizvoll.

Ein weiteres Highlight ist die wirtschaftliche Simulation rund um den TCG-Markt. Du kannst die Preise für begehrte Karten geschickt anpassen und so deine Gewinne maximieren. Je erfolgreicher dein Geschäft wird, desto mehr kannst du automatisieren und Mitarbeiter einstellen, um dich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Neuzugänge im Xbox Game Pass 2026

Welche anderen Spiele erwarten dich 2026? Das Jahr 2026 verspricht ein beeindruckendes Line-up im Xbox Game Pass. Neben dem TCG Card Shop Simulator kannst du dich auf viele weitere spannende Titel freuen:

AWAYSIS

Aphelion

At Fate’s End

Beast of Reincarnation

Beastro

Darkwood 2

Denshattack

Fable (2026)

Forza Horizon 6

Freestyle Football 2

Gears of War: E-Day

Halo : Campaign Evolved

: Campaign Evolved High on Life 2 – 13. Februar 2026

Menace – 5. Februar 2026

Moonlighter 2: The Endless Vault (Konsole)

Persona 4 Revival

Planet of Lana 2

Replaced

Resonance: A Plague Tale Legacy

Sledding Game

Subnautica 2

Super Meat Boy 3D

There Are No Ghosts at the Grand

Tropico 7

Wildekin

Ein Blick in die Zukunft des Xbox Game Pass

Wie sieht die Zukunft des Game Pass aus? Die Strategie von Microsoft, hochwertige Spiele direkt zum Start im Xbox Game Pass anzubieten, zeigt, dass der Service seinen Abonnenten stets neue und spannende Erlebnisse bieten möchte. Der TCG Card Shop Simulator und andere Indie-Hits sind Teil dieser Strategie und legen den Fokus auf Vielfalt und Qualität.

Ob diese Spiele für alle Game Pass-Tiers verfügbar sein werden oder nur für die Ultimate-Mitglieder, bleibt abzuwarten. Doch die Ankündigungen lassen auf ein aufregendes Jahr 2026 für alle Abonnenten hoffen.

Was hältst du von den neuen Spielen im Xbox Game Pass? Hinterlasse gerne deine Meinung in den Kommentaren!