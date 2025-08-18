Sword of the Sea – PS5-Hit mit innovativem Hoverschwert und lebendiger Wüstenwelt

Sword of the Sea ist das neueste Abenteuer von Giant Squid, dem Entwickler hinter den bemerkenswerten Titeln Abzu und The Pathless. Mit einem beeindruckenden Metacritic-Score von 89 bei 14 Kritiken scheint dieses PS5-exklusive Spiel ein weiterer Erfolg für das Studio zu sein.

In Sword of the Sea schlüpfst du in die Rolle eines Wraiths, der eine verlassene Wüstenwelt erkundet und sie wieder zum Leben erweckt. Das zentrale Element des Spiels ist das Hoverschwert, das die Bewegungen von Snowboards, Skateboards und Hoverboards vereint. Während du die Welt erkundest, sammelst du Ozeansamen, um das Wasser zurückzubringen und neue Gebiete freizuschalten. Das Gameplay ist stark von Skateboardspielen inspiriert, fokussiert sich jedoch eher auf die Erkundung als auf Punktesammlungen.

Einzigartiges Gameplay und Entwicklung

Was macht Sword of the Sea besonders? Die Kombination aus Erkundung und dem innovativen Hoverschwert-Mechanismus hebt Sword of the Sea von anderen Spielen ab. Der Spieler kann in Ozeangebieten surfen, wobei die Rückkehr des Meereslebens neue Erkundungswege eröffnet. Die Kämpfe gegen große Kreaturen, die Leviathane, bieten spannende Herausforderungen.

Matt Nava, bekannt für seine Arbeit an Journey, hat sich erneut für eine Wüstenlandschaft entschieden, da er viele ungenutzte Ideen aus Journey umsetzen wollte. Die Musik von Austin Wintory, einem häufigen Mitarbeiter Navas, trägt maßgeblich zur Atmosphäre des Spiels bei. Interessanterweise enthält das Spiel keine Dialoge; die Geschichte wird ausschließlich durch visuelle und musikalische Elemente erzählt.

Kritik und Erwartungen

Wie sind die ersten Reaktionen auf Sword of the Sea? Die ersten Kritiken sind äußerst positiv. Mit einer Spielzeit von etwa drei Stunden ist das Spiel eher kurz, aber viele Spieler schätzen genau solche intensiven und kompakt erzählten Erlebnisse. Die Kritiker loben insbesondere die visuelle Präsentation und die Audioqualität des Spiels.

Obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, ob Sword of the Sea bei den nächsten Game of the Year-Nominierungen berücksichtigt wird, sind die Chancen gut, dass es zumindest Nominierungen in Kategorien wie Audio und Präsentation erhält.

Vergangenheit und Zukunft von Giant Squid

Wie hat sich Giant Squid entwickelt? Giant Squid hat sich mit Spielen wie Abzu und The Pathless einen Namen gemacht. Abzu, das 2016 veröffentlicht wurde, wurde für seine Kunststil und seine Unterwassererfahrung gelobt und erreichte einen Metacritic-Score von 78. The Pathless, veröffentlicht im Jahr 2020, wurde ebenfalls positiv aufgenommen.

Mit Sword of the Sea scheint Giant Squid seinen bisherigen Erfolg zu toppen und sich weiter als innovativer Entwickler in der Gaming-Industrie zu etablieren.

Bist du gespannt auf Sword of the Sea? Hast du bereits eines der anderen Spiele von Giant Squid gespielt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!