Switch 2 mit Rückwärtskompatibilität – aber nicht ohne Haken

Mit der offiziellen Ankündigung der Nintendo Switch 2 ist eine der drängendsten Fragen vieler Fans endlich beantwortet: Wird die neue Konsole Spiele der ursprünglichen Switch unterstützen? Die Antwort lautet „Ja – aber mit Einschränkungen“. Während die meisten Spiele übernommen werden können, gibt es einige Ausnahmen und technische Stolpersteine.

Die gute Nachricht: Viele Switch-Spiele laufen auch auf der Switch 2

Nintendo hat eine Liste veröffentlicht, in der zahlreiche kompatible Titel aufgeführt sind. Die Mehrheit der hauseigenen Spiele – darunter Klassiker wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Mario Kart 8 Deluxe oder Super Smash Bros. Ultimate – funktioniert problemlos auf der neuen Konsole.

Damit setzt Nintendo ein wichtiges Signal: Die Switch 2 bleibt nicht nur beim Design der Hybridkonsole, sondern auch in ihrer Softwarebibliothek weitgehend ihrem Vorgänger treu.

Die schlechte Nachricht: Ausnahmen bestätigen die Regel

Ein Spiel ist laut Nintendo komplett inkompatibel: Nintendo Labo VR Kit (Toy-Con 04). Grund dafür ist rein physischer Natur – die neue Konsole ist schlicht zu groß, um ins dafür vorgesehene Papp-VR-Headset zu passen. Damit fällt das kreative Bastel-VR-Erlebnis komplett weg.

Außerdem gibt es neun weitere Spiele, die nur funktionieren, wenn ihr die Joy-Cons der ursprünglichen Switch anschließt, da die neuen Controller der Switch 2 nicht mit allen Bewegungsfunktionen dieser Titel kompatibel sind:

Ring Fit Adventure

1-2-Switch

Everybody 1-2-Switch

Game Builder Garage

Nintendo Switch Sports

WarioWare: Move It!

Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit

Toy-Con 02: Robot Kit

Toy-Con 03: Vehicle Kit

Diese Titel setzen stark auf spezielle Bewegungssensorik und Infrarottechnik, die in den neuen Controllern teilweise nicht mehr vorhanden ist.

Drittanbieter-Titel mit Startproblemen

Auch bei Spielen von anderen Publishern gibt es derzeit noch Kompatibilitätsprobleme, die Nintendo jedoch größtenteils per Update lösen möchte.

Beispiele für problematische Spiele:

Gang Beasts, Final Fantasy, Little Nightmares – starten nicht zuverlässig

Alan Wake Remastered, Alien Isolation, Hitman 3 Cloud Version – laufen, zeigen aber technische Störungen

Fortnite, Doom Eternal, NBA 2K25 – Probleme sollen in Kürze per Patch behoben werden

Hier zeigt sich: Auch wenn Nintendo große Anstrengungen unternimmt, um einen möglichst reibungslosen Übergang zu gewährleisten, bleibt technische Rückwärtskompatibilität komplex, vor allem bei älteren Engines und Cloud- oder Streaminglösungen.

Zubehör als Schlüsselfaktor

Ein oft übersehener Aspekt: Das alte Zubehör bleibt entscheidend. Wer also Joy-Con, Ring-Con oder Labo-Kits besitzt, sollte diese nicht voreilig verkaufen. Einige Switch-2-Spiele funktionieren nur dann vollständig, wenn ihr auf die Original-Peripherie zurückgreift.

Nintendo hat zwar bereits angekündigt, dass viele dieser Produkte weiterhin unterstützt werden – aber eben nicht alle. Eine vollständige Integration des Ökosystems gibt es also (noch) nicht.

Ein Kompromiss, der funktioniert – mit kleinen Stolpersteinen

Die Nintendo Switch 2 liefert grundsätzlich Rückwärtskompatibilität, und das ist ein starkes Plus. Die überwiegende Mehrheit der Spiele – vor allem die großen Nintendo-Titel – ist auf der neuen Konsole spielbar. Damit können Millionen Spieler ihre Bibliothek weiter nutzen.

Doch es bleibt Luft nach oben. Einige Spiele, besonders aus der Bewegungs- und Bastel-Nische, funktionieren nur eingeschränkt oder gar nicht. Und bei Drittanbietern läuft nicht alles rund – zumindest noch nicht.

Für viele Fans ist das dennoch ein erfreulicher Schritt: Die Switch 2 bietet Kontinuität, ohne Innovation zu blockieren. Wer allerdings auf Nintendo Labo VR oder ähnliche Spezialtitel setzt, muss Abstriche machen.