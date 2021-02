Super Mario 3D World: Koop aktivieren, so zockt ihr im Multiplayer lokal und online! – Guide

Am meisten Spaß macht Super Mario 3D World, wenn ihr es zusammen mit Freunden zockt. Glücklicherweise gibt es in der Nintendo Switch-Version verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam die Level unsicher zu machen.

Guide: Super Mario 3D World mit Freunden zocken

In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr im Multiplayer mit Freunden zocken könnt und welche Möglichkeiten es überhaupt gibt.

Bowser’s Fury: Diese 10 Tipps und Tricks hätten wir gerne vor dem Spielen gewusst – Einsteiger-Guide

Wie viele Spieler können zusammen zocken? „Super Mario 3D World“ unterstützt 1 bis 4 Spieler, egal bei welchem Multiplayer-Modus.

Welche Arten von Multiplayer werden geboten? Couch-Koop an einer Konsole, lokal an mehreren Konsolen und online.

© Nintendo

Den Couch-Koop in Super Mario 3D World aktivieren – Lösung

Am einfachsten ist es, einfach weitere Freunde mit auf die Couch (oder wo auch immer ihr gerade seid) zu holen und zusammen an einer Konsole zu zocken. Das ist bei „Super Mario 3D World“ problemlos möglich.

So geht’s: Schon direkt nach dem Hauptmenü erscheint jedes Mal die Charakterauswahl, in der weitere Spieler direkt dazustoßen können. Drückt dafür einfach die beiden Schultertasten des jeweiligen Controllers und wählt euren Lieblingscharakter aus.

© Nintendo

Auch während des laufenden Spiels können Freunde ganz nach Belieben noch dazustoßen: Befindet ihr euch in der Hub-World (also der Oberwelt, über die ihr die einzelnen Level erreicht), dann drückt einfach an einem Controller beide Schultertasten und steigt mit einem Charakter sofort ins Spiel ein, den ihr noch auswählen könnt.

Wichtig: Nur einer von euch benötigt das Spiel, aber natürlich braucht jeder einen eigenen Controller. Das kann ein einzelner Joy-Con, ein Joy-Con-Paar oder ein Pro Controller sein.

Den lokalen Multiplayer mit mehreren Nintendo Switch-Konsolen aktivieren

So geht’s: Den lokalen Multiplayer-Modus könnt ihr aktivieren, wenn ihr euch auf der Oberwelt befindet. Drückt die R-Taste (vordere, rechte Schultertaste) und ihr kommt ins Multiplayer-Menü. Dort wählt ihr „Lokales Spiel“ aus.

© Nintendo

Anschließend bieten sich zwei Möglichkeiten: Einen Raum erstellen und einem bereits erstellten Raum beitreten. Spielt ihr also in einer Gruppe, muss einer von euch einen Raum erstellen, dem alle anderen Spieler anschließend beitreten. Dementsprechend spielt ihr mit dem Spielfortschritt des Hosts.

© Nintendo

Wichtig: Jeder Spieler braucht eine eigene Nintendo Switch-Konsole und ein eigenes „Super Mario 3D World“-Spiel. Zudem müssen sich alle Konsolen nah beieinander befinden, bestenfalls im selben Raum.

Den Online-Modus aktivieren

Der Online-Modus aktiviert sich praktisch genauso wie der lokale Modus. In der Oberwelt betätigt ihr die R-Taste und gelangt ins Multiplayer-Menü. Wählt „Online-Spiel“ aus und ihr könnt einen Raum erstellen oder einem bereits erstellten Raum beitreten.

© Nintendo

Es muss von einem von euch ein Raum erstellt werden, dem anschließend bis zu drei Freunde beitreten können. Dann kann der Koop-Spaß schon losgehen. Der Spielfortschritt orientiert sich am Host.

© Nintendo

Wichtig: Jeder Spieler braucht eine eigene Nintendo Switch-Konsole und ein eigenes „Super Mario 3D World“-Spiel. Außerdem sollte jeder über eine ausreichend schnelle Internetleitung beziehungsweise eine gute Internetverbindung haben. Ist dies auch bei nur einem Spieler nicht der Fall, kann das Gameplay für die ganze Gruppe von Verbindungsschwierigkeiten gestört werden.

Nintendo Switch Online nötig: Jeder Spieler benötigt für den Online-Modus eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft.

© Nintendo

Wie funktioniert der Multiplayer in Super Mario 3D World?

Egal, welchen Multiplayer-Modus ist zockt, ihr könnt zusammen alle Level (und Captain Toad-Extralevel) gemeinsam erleben. Jeder Spieler kann seinen eigenen Charakter wählen und agiert komplett unabhängig (anders als in Bowser’s Fury). Lediglich wenn ihr aus dem Bildschirm-Rahmen kommt, landet ihr in einer Blase und könnt euch in der Nähe eines anderen Spielers wieder in Spielgeschehen platzen lassen.

© Nintendo

Einerseits arbeitet ihr zusammen: Und zwar um Gegner zu plätten, Hindernisse hinter euch zu lassen und Collectibles zu sammeln – immerhin müsst ihr alle am Ende auch die Zielflagge erreichen.

Andererseits gibt es auch eine kompetitive Komponente: Durch eure Aktionen sammelt ihr außerdem jeder für sich Punkte und der beste Spieler wird am Level-Ende gekrönt.

© Nintendo

© Nintendo

Das mit dem Krönen meinen wir buchstäblich: Der Charakter bekommt nämlich eine schicke Krone aufgesetzt, die er solange behält, bis ein anderer Spieler das nächste Level den „König“ übertrumpft. So könnt ihr untereinander immer ausfechten, wer der bessere Spieler ist.

Außerdem: Items und Leben werden von allen Spielern geteilt.

Bowser’s Fury: Zu zweit spielen, so aktiviert ihr den Koop-Multiplayer – Guide

Der Koop-Multiplayer in Bowser’s Fury

Der Zusatz-Modus „Bowser’s Fury“ besitzt ebenfalls einen Koop-Modus. Dieser gestaltet sich jedoch anders und lässt sich höchstens zu zweit spielen.

PlayCentral hat euch bereits einen umfangreichen und hilfreichen Guide zusammengestellt, der euch alles zum Koop-Multiplayer in Bowser’s Fury verrät.