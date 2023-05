Stranger Things 5: Finale des Netflix-Serienhits verspätet sich

Mit Spannung blicken wir auf die kommende 5. Staffel des Serienhits Stranger Things bei Netflix, die die erfolgreiche Mysteryserie zum Abschluss bringen soll. Während die große Fangmeinde dem alles entscheidenden Kampf der Hawkins-Kids gegen den übermächtigen Gegenspieler Vecna von Upside Down entgegen fiebern, kommt es nun zu massiven Verzögerungen bei der Produktion.

Der Grund: Die Serienmacher haben die Produktion der neuen Folgen auf unbestimmte Zeit unterbrochen. In einer persönlichen Botschaft wenden sich die Duffer-Brüder an die vielen Fans und erklären, dass sie aus Sympathie für die derzeit streikenden Drehbuchautoren in Hollywood auch die Produktion der Netflix-Serie pausieren lassen.

Sie selbst sind als Autorene ebenso der Gewerkschaft der Drehbuchautoren Writers Guild of America (WGA) angehörig, stehen aber als Produzenten und Serienmacher finanziell deutlich besser dar als so manch andere Drehbuchautor*innen in den USA.

Fans stehen hinter der Entscheidung der Serienmacher

Die Drehbuchautoren Hollywoods befinden sich seit Anfang Mai im Streik für bessere Entlohnung und Arbeitsbedingungen in der Film- und Serienbranche. Zuletzt hatte die WGA vor 15 Jahren zu einem gigantischen Streik der Autoren aufgerufen, die schon damals die komplette Filmindustrie in Hollywood wochenlang lahmgelegt haben. Auch diesmal wurden viele im Dreh befindlichen Serien und Filme erst einmal auf Eis gelegt, bis die Verhandlungen abgeschlossen sind und weitergedreht werden kann.

Die Beteiligung der Duffer-Brüder und „Stranger Thrings“-Macher an dem großangelegten Streik löst eine Welle der Sympathie unter den Fans und Kollegen in Hollywood aus. Netflix dürfte das zwar weniger gefallen, jedoch wird der Streik die Fertigstellung des Serienhits nicht ernsthaft bedrohen. Laut früherer Aussagen haben die Serienmacher bereits die Drehbücher für das große Finale weitgehend fertiggestellt.

Im Rahmen des Stranger Things Day 2022 gewährten die Duffer-Brüder den Fans bereits einen ersten Blick auf das Drehbuch zur Auftaktfolge von Staffel 5 mit dem mysteriösen Titel Chapter One: The Crawl!

Stranger Thing-Star Eddie räumt bei den MTV-Awards ab

Derweil darf sich Fan-Liebling Joseph Quinn als Eddie auf eine besondere Auszeichnung freuen: Von den Fans wurde der Schauspieler bei den MTV-Awards mit einem Preis für die beste Breakthrough Performance geehrt.

Bis heute ist die Enttäuschung in der großen Fangemeinde der Serie groß, das Joseph Quinn alias Eddie Munson als Anführer des Hellfire Clubs im großen Serienfinale nicht mitspielen wird, erleidet er doch am Ende der 4. Staffel den tragischen Heldentod.

Ein kleiner Wermutstropfen für die Fans gibt es dennoch: So kündigen die Macher ein Prequel mit Eddie an, leider (noch) nicht als Serie, dafür aber in Form eines Buches im wachsenden Franchise. Stranger Things: Flight of Icarus soll am 31. Oktober 2023 in den USA erscheinen. Ein deutscher Release ist noch nicht bekannt.

Unterdessen wurde bekannt, dass die Duffer-Brüder an einem Anime-Spin-off namens Stranger Things Tokyo arbeiten, das von Zwillingsbrüdern handelt, die in Tokyo mit der Schattenwelt konfrontiert werden. Ein Starttermin ist erst nach dem Finale der Originalserie geplant.