Stranger Things ist eigentlich eher spannend und gruselig als lustig. Aber das heißt nicht, dass die Schauspieler*innen beim Drehen keinen Spaß hatten. Im Gegenteil: Das Blooper Reel zeigt die besten Pannen und Patzer am Set und ist wirklich witzig.

Stranger Things-Stars am Set: Seht die witzigsten Patzer beim Dreh

Darum geht’s: Als Blooper Reel wird traditionell ein Video bezeichnet, dass missglückte Takes zeigt. Wenn bei Dreharbeiten aufgenommen wird, wie ein Star seinen Text verpatzt, lachen muss oder sonst etwas amüsantes passiert, landet es oft in so einer Sammlung.

Stranger Things Staffel 4: Auch bei einer tendenziell eher düster-spannenden Serie wie „Stranger Things“ kommt es natürlich vor, dass sich die Schauspieler*innen am Set mal verhaspeln, sich nicht mehr konzentrieren können oder sich gegenseitig unfreiwillig zum Lachen bringen.

Was alles beim Dreh der vierten Staffel von „Stranger Things“ schiefgelaufen ist, könnt ihr euch in diesem sehr witzigen, knapp vierminütigen Video anschauen:

Es macht einfach richtig viel Spaß, den bekannten Schauspieler*innen bei der Arbeit zuzusehen. Vor allem, wenn es sich um bekannte, besonders aufgeladene Situationen aus der vierten Staffel „Stranger Things“ handelt, die so plötzlich ganz anders wirken. Oder habt ihr Vecna schon einmal lachen sehen? Eben.

Sehr viel besser ins Bild passen da natürlich die Momente, wenn sich Millie Bobby Brown (Eleven) einfach nur fürchterlich erschreckt.

Ebenfalls schön anzuschauen sind selbstverständlich die Augenblicke, in denen die Stars ihre Augen nicht von der Kamera lassen können und direkt hinein blicken. Oder wenn ihnen irgendetwas herunterfällt, was eigentlich nicht herunterfallen soll.

Besonders sympathisch wirkt selbstverständlich Dustin Henderson beziehungsweise der Schauspieler Gaten Matarazzo. Der erklärt irgendwann offenbar aus Verzweiflung über einen Patzer, die Serien-Macher sollten ihn doch am besten einfach neu besetzen. Bitte nicht!

Welcher Patzer aus dem Video hat euch am besten gefallen, was fandet ihr am witzigsten? Schreibt es uns in die Kommentare.