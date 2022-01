Steam bricht User-Rekord super früh in 2022

Obgleich man meinen könnte, dass die PC-Spieler*innen hier und da mittlerweile lieber zum Epic Games Store greifen, die wöchentlich und ab und an sogar täglich mit Gratisspielen locken, ist dem nicht vollends so. Die Gaming-Community ist nach wie vor aktiv auf Steam. Und wie aktiv, zeigen neuste User-Zahlen, die es in sich haben.

Steam stellt aktiv sogar einen neuen Rekord auf: so viele gleichzeitig aktive Nutzer*innen wie jüngst gab es noch nie auf der Plattform.

Die magische Zahl, über die wir hier sprechen, lautet 27.942.036. Das sind fast 28 Millionen Menschen, die gleichzeitig am vergangenen Wochenende, am 2. Januar 2022 eingeloggt waren (via SteamDB).

Dabei wurden unzählige Spiele gezockt, und es gibt auch ein paar Spitzenreiter. Diese lauten:

Counter-Strike: Global Offensive

DotA 2

PUBG: Battlegrounds

Apex Legends

GTA V

Wissenswert ist, dass von den aktiven Nutzern nicht alle gleichzeitig spielen. Der Peak impliziert also auch PCs, die lediglich auf Steam eingeloggt sind oder wenn man lediglich mit seinem Account am Shoppen ist zum Beispiel. Meistens sind ungefähr rund ein Drittel der User wirklich im Spiel. In dem Fall sind es 8.219.950.

Grund für diese echte Megazahl dürfte unter anderem das Urlaubswochenende sein. Neujahr, also der 1. Januar 2022 fiel dieses Jahr auf einen Samstag, während viele am darauffolgenden Sonntag, den 2. Januar 2022 ebenfalls frei hatten. Die meisten gingen frühestens am 3. Januar 2022 wieder zurück an die Arbeit. Das perfekte Wochenende zum Zocken also?

Doch diese Zahlen zeigen nicht nur, dass viele Menschen in dieser Zeit gespielt haben. Sie zeigt eindrucksvoll, dass Steam als Plattform immer noch sehr relevant für die Gaming-Community ist. Epic Games hingegen hatte übrigens Ende Januar 2021 rund 13 Millionen (CCU). Wie diese Zahl wohl Ende Januar 2022 aussieht?