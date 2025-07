Steam Summer Sale – Top-Spiele fürs Deck jetzt bis zu 65 % günstiger!

Der Sommer ist die perfekte Zeit, um gute Spiele zu reduzierten Preisen zu ergattern. Zahlreiche Plattformen bieten zu Beginn des Julis ihre Sommerangebote an, darunter auch der große Steam Summer Sale. Für alle, die das frische Sommerwetter genießen möchten, ohne auf Gaming zu verzichten, ist das Steam Deck eine hervorragende Wahl. Derzeit sind viele der beliebtesten Spiele für das Steam Deck um bis zu 65 % reduziert!

Die besten Steam Deck Spiele im Angebot

Welche Spiele sind aktuell im Angebot? Von den zehn beliebtesten Steam Deck Spielen sind derzeit acht im Angebot. Die Spiele Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time und Peak sind die einzigen Ausnahmen, da diese brandneuen Veröffentlichungen noch nicht rabattiert sind. Alle Rabatte sind Teil des Steam Summer Sales, der am 10. Juli 2025 endet. Du hast also noch etwa eine Woche Zeit, um von den Angeboten zu profitieren.

Welche Spiele lohnen sich besonders? Hier sind einige Highlights der aktuellen Rabatte:

The Binding of Isaac: Rebirth: Das neuntbeliebteste Spiel auf dem Steam Deck ist derzeit um 50 % reduziert. Der Preis liegt somit bei nur 7,49 € statt der üblichen 15 €.

Das neuntbeliebteste Spiel auf dem Steam Deck ist derzeit um 50 % reduziert. Der Preis liegt somit bei nur 7,49 € statt der üblichen 15 €. Death Stranding : Director’s Cut: Der Director’s Cut ist das siebtbeliebteste Spiel und um 60 % reduziert, was den Preis auf nur 15,99 € senkt.

Der Director’s Cut ist das siebtbeliebteste Spiel und um 60 % reduziert, was den Preis auf nur 15,99 € senkt. Elden Ring : Das Fantasy-Action-RPG belegt Platz sechs und ist um 40 % reduziert, was einen Preis von 35,99 € ergibt.

Das Fantasy-Action-RPG belegt Platz sechs und ist um 40 % reduziert, was einen Preis von 35,99 € ergibt. Cyberpunk 2077: Dieses futuristische Action-RPG ist um 65 % reduziert, was den Preis von 59,99 € auf nur 20,99 € senkt. Auch das Phantom Liberty DLC ist um 30 % reduziert.

Dieses futuristische Action-RPG ist um 65 % reduziert, was den Preis von 59,99 € auf nur 20,99 € senkt. Auch das Phantom Liberty DLC ist um 30 % reduziert. Hades II: Als viertbeliebtestes Spiel ist es um 10 % reduziert und kostet 26,99 €. Es ist immer noch im Early Access, aber die 1.0-Version wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Als viertbeliebtestes Spiel ist es um 10 % reduziert und kostet 26,99 €. Es ist immer noch im Early Access, aber die 1.0-Version wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Baldur’s Gate 3: Dieses komplexe RPG ist um 20 % reduziert und kostet 47,99 €.

Dieses komplexe RPG ist um 20 % reduziert und kostet 47,99 €. Balatro: Das zweite beliebteste Spiel ist um 10 % reduziert und kostet 13,49 €.

Das zweite beliebteste Spiel ist um 10 % reduziert und kostet 13,49 €. Stardew Valley: Das beliebteste Spiel auf dem Steam Deck ist um 50 % reduziert, was eine seltene Gelegenheit ist, es für weniger zu bekommen.

Warum jetzt zuschlagen?

Wie lange gelten die Angebote? Die Angebote des Steam Summer Sales gelten bis zum 10. Juli 2025. Wenn du also deine Spielebibliothek erweitern möchtest, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Viele der Spiele sind als absolute Favoriten bekannt und ihre derzeitigen Rabatte sind eine großartige Gelegenheit, sie zu einem Bruchteil des Preises zu ergattern.

Hast du schon eines der Spiele auf deiner Wunschliste? Teile uns deine Meinungen und Empfehlungen in den Kommentaren mit!