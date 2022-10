Valves Spieleplattform Steam hat einen neuen Nutzerrekord gebrochen. Im Januar erst konnte die Plattform einen neuen Höchststand mit knapp 29 Millionen gleichzeitig eingeloggten Spielern vermelden. Diese Zahl wurde nun definitiv gebrochen, wie viele Spieler*innen es aber genau waren, darüber gibt es abweichende Meldungen.

Denn laut Steams eigenen Charts waren am vergangenen Sonntag 30.012.957 gleichzeitige Nutzer online. Die unabhängige Statistik- und Datenbank-Webseite SteamDB meldet jedoch eine noch höhere Zahl. So sollen am letzten Wochenende 30.032.005 gleichzeitige Nutzer auf Steam unterwegs gewesen sein.

Zahl der Steam-Nutzer wächst schnell an

Die Zahl der Steam-User steigt bereits seit einiger Zeit stark an. Besonders die letzten Jahre haben der Plattform einen enormen Nutzeranstieg verschafft. Wie der Statistik von SteamDB zu entnehmen ist, gab es am 11. März 2020, dem Tag, an dem die WHO Covid-19 zu einer Pandemie erklärte, den ersten größeren Spike bei den User-Zahlen. Seitdem wächst auch die Zahl der Spieler*innen auf Steam exponentiell an.

Das schnelle Wachstum übersteigt dabei bei weitem die Zahlen von vor ein paar Jahren. Steam wurde von Valve im Jahr 2003 veröffentlicht. Die Plattform brauchte 14 Jahre, um in 2017 15 Millionen gleichzeitige Nutzer*innen zu erreichen. Im Vergleich dazu brauchte Steam jedoch nur fünf weitere Jahre, um auf 30 Millionen gleichzeitige Spieler zu kommen.

Und welche Spiele haben die über 30 Millionen gleichzeitigen Nutzer gespielt? Laut den offiziellen Steam-Charts stehen derzeit besonders Free-2-Play-Titel in der Gunst der Nutzer. In den Top 10 der Spiele mit den meisten täglichen Nutzern sind derzeit sechs Titel zu finden, die kostenlos gespielt werden können.

Darunter sind Dauerbrenner wie CS: GO und Dota 2, aber auch Die Sims 4 ist derzeit in den Top 10 vertreten. Das Grundspiel der Lebenssimulation kann seit einigen Tagen kostenlos heruntergeladen werden.