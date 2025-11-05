Steam Deck Update – Spiele mit ausgeschaltetem Display herunterladen ab Nov 2025

Der Steam Deck, Valves tragbarer Gaming-Computer, der seit seiner Veröffentlichung im Februar 2022 die Gaming-Landschaft verändert hat, erhält ein aufregendes Update. Ab dem 4. November 2025 bietet Valve die Möglichkeit, Spiele mit ausgeschaltetem Bildschirm herunterzuladen. Diese Funktion, die von vielen Nutzern lange gewünscht wurde, ist ein bedeutender Schritt in Richtung Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit.

Display-Off Downloads: Ein langersehnter Wunsch

Was macht diese neue Funktion so besonders? Ab sofort können Steam Decks mit der neuen Display-Off Downloads-Funktion Spiele herunterladen, während der Bildschirm ausgeschaltet ist. Dies hilft nicht nur, Energie zu sparen, sondern reduziert auch die Abnutzung des Bildschirms. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert, wenn das Gerät angeschlossen ist, kann jedoch auch im Akkubetrieb über die Systemeinstellungen aktiviert werden.

Falls das Steam Deck längere Zeit im Leerlauf bleibt und noch aktive Downloads laufen, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und das Gerät wechselt in einen energiesparenden Download-Modus. Du kannst diesen Modus auch manuell aktivieren, indem du die Power-Taste drückst und die Option auswählst, mit ausgeschaltetem Bildschirm weiter herunterzuladen.

Effizientes Energiemanagement

Wie sorgt das Update für eine bessere Energieverwaltung? Während des neuen Download-Modus zeigt das Steam Deck einen Statusbildschirm an, wenn die Power-Taste gedrückt wird. Dieser Bildschirm informiert dich darüber, was gerade heruntergeladen wird, wie viel Zeit noch verbleibt und wie viele Downloads in der Warteschlange stehen.

Die Sorge um den Batterieverbrauch wird ebenfalls berücksichtigt. Sollte der Akkustand auf weniger als 20 % sinken, wechselt das Steam Deck automatisch in den Schlafmodus, um Energie zu sparen und die Batterie zu schonen.

Rückblick und zukünftige Erwartungen

Warum hat es so lange gedauert, diese Funktion hinzuzufügen? Seit der Veröffentlichung des Steam Decks im Jahr 2022 hatten Nutzer keine Möglichkeit, Spiele im Schlafmodus herunterzuladen, eine Funktion, die beispielsweise bei der Nintendo Switch Standard ist. Diese Lücke wurde nun geschlossen, was nicht nur Energie spart, sondern auch die Lebensdauer des Bildschirms verlängern kann.

Mit diesem Update zeigt Valve erneut sein Engagement, das Steam Deck kontinuierlich zu verbessern und auf Kundenfeedback zu reagieren. Dieser Schritt könnte auch andere Hersteller inspirieren, ähnliche Funktionen in ihre Handheld-Geräte zu integrieren.

Valve: Ein Blick auf die Geschichte

Wer steckt hinter dem Erfolg des Steam Decks? Valve Corporation, gegründet 1996 von den ehemaligen Microsoft-Mitarbeitern Gabe Newell und Mike Harrington, hat sich als einer der führenden Entwickler und Publisher in der Spielebranche etabliert. Mit erfolgreichen Titeln wie Half-Life und Plattformen wie Steam hat Valve die Art und Weise, wie wir Spiele konsumieren, revolutioniert. Der Erfolg des Steam Decks ist ein weiteres Kapitel in ihrer Innovationsgeschichte.

Nach dem mäßigen Erfolg der Steam Machines im Jahr 2015, die ebenfalls auf SteamOS basierten, hat Valve mit dem Steam Deck eine neue Ära des mobilen Gamings eingeleitet. Der Erfolg dieser tragbaren Konsole zeigt, dass Valve aus seinen früheren Erfahrungen gelernt hat, Hardware intern zu entwickeln, um ein vollständiges und optimiertes Produkt zu bieten.

Was hältst du von der neuen Display-Off Downloads-Funktion des Steam Decks? Teile deine Meinung in den Kommentaren!