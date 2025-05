Steam-Angebot für Hitman sorgt für Frustration bei Gamern – Nur ein Level kostenlos

Die Gaming-Plattform Steam ist bekannt dafür, Spielern regelmäßig mit unglaublichen Angeboten zu überraschen. Doch das jüngste „kostenlose“ Angebot sorgt für Verwirrung und Frustration unter den Nutzern. Ein Spiel, das als eines der größten der letzten zehn Jahre gilt, wurde für 24 Stunden kostenlos angeboten – doch der Prozess hinter diesem Angebot ist alles andere als klar.

Das verwirrende Angebot von Hitman: World of Assassination

Was genau bietet Steam für Hitman: World of Assassination an? Auf den ersten Blick schien es, als ob Steam das gesamte Paket von Hitman: World of Assassination kostenlos zur Verfügung stellte. Dieses Paket vereint alle drei kürzlich erschienenen Hitman-Spiele in einem Bundle. Doch die Realität sah anders aus. Tatsächlich wurde nur ein einzelnes Level aus Hitman (2016) kostenlos angeboten: Sapienza. In diesem Level reist Agent 47 nach Italien, um eine Biowaffe und ihren Schöpfer zu zerstören.

Warum sind die Spieler so verwirrt? Der Hauptgrund für die Verwirrung liegt in den verschiedenen Versionen des Spiels, die auf der Steam-Seite angeboten werden. Diese beinhalten unter anderem eine VR-Version und ein separates Starterpaket. Spieler erwarteten, dass sie Zugang zu allen drei Hitman-Spielen erhalten würden, doch stattdessen war nur das Sapienza-Level verfügbar, was eher wie eine Demo wirkt als ein vollständiges Spiel. Zudem mussten die Spieler rund 70GB herunterladen, was eigentlich der Größe aller drei Hitman-Titel entspricht, aber sie konnten nur dieses eine Level spielen.

Reaktionen der Community

Wie reagieren die Spieler auf diese Situation? Die Reaktionen sind überwiegend negativ. Spieler äußerten ihre Frustration darüber, dass sie ein so großes Spiel herunterladen mussten, nur um dann festzustellen, dass sie nur einen winzigen Teil des Spiels spielen können. Ein Nutzer kommentierte, dass das Spielangebot extrem verwirrend sei und dass er nicht fassen könne, wie schwer es gemacht wird, das Spiel zu kaufen.

Ein anderer Spieler merkte an, dass die Einführung der Sapienza-Edition im Dezember nur dazu diente, die günstigen Hitman 1-Episoden aus dem Verkauf zu nehmen, was er als „hinterhältig“ bezeichnete. Die Kritik richtet sich vor allem gegen das komplizierte Kaufmodell und die Bündel, die als Hitman: World of Assassination verkauft werden, aber nicht den gesamten Inhalt bieten.

Blick in die Zukunft

Welche Lehren können Entwickler daraus ziehen? Die Kritik an dem verwirrenden Angebot könnte als Warnung für zukünftige Veröffentlichungen dienen. Spieler hoffen, dass IO Interactive, der Entwickler hinter Hitman, bei zukünftigen Titeln wie dem erwarteten Project 007 eine klarere und transparentere Veröffentlichungsstrategie verfolgt. Die aktuelle Situation hat deutlich gemacht, dass Spieler eine klare Kommunikation und einfache Kaufoptionen bevorzugen.

Die Verwirrung um dieses Angebot zeigt, wie wichtig es ist, dass Entwickler und Plattformen die Erwartungen der Spieler im Auge behalten und transparent kommunizieren, was tatsächlich angeboten wird. Nur so kann das Vertrauen der Community erhalten bleiben.

Was denkst du über das verwirrende Angebot von Steam? Teile deine Meinung in den Kommentaren!