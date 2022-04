Arbeitet Bethesda im Geheimen an Starfield Online?

Starfield kommt mit einer großen Vision und ein Skyrim im Weltraum vom Skyrim-Produzenten höchstselbst dürfte im Großen und Ganzen eine sichere Sache werden. Doch unabhängig vom Erfolg des Sci-Fi-Titels werkelt Bethesda möglicherweise schon jetzt hinter verschlossenen Türen an einer Onlinevariante des Spiels. Aber kann das wirklich stimmen?

„Starfield“ selbst ist die erste, brandneue Marke von Bethesda, die nach über 25 Jahren im eigenen Hause entsteht. Ähnlich wie die „The Elder Scrolls“-Marke könnte die Fangemeinde von „Starfield“ ein Online-Rollenspiel erwarten, falls erste Hinweise richtig gedeutet werden.

Das Game selbst setzt zwei Jahre nach einen zerstörerischen Koloniekrieg (Colony War) an, was wiederum bedeutet, dass der Frieden auf wackligen Beinen steht. Einige Analysten wie SkullziTV gehen davon aus, dass sich ein mögliches MMORPG eher einer anderen Zeitspanne widmet.

Starfield Online bereits in Produktion?

„Starfield Online“ soll laut Annahme des Analysten ein Standalone-MMORPG werden, das 20 Jahre zuvor, also während den Koloniekriegen zwischen dem Freestar Collective und den United Colonies, angesiedelt sein könnte.

Für seine steile Behauptung warf er unter anderem einen Blick auf Bethesdas Studio in Montreal, die an „einem unangekündigte Projekt“ arbeiten würden und das schon seit geraumer Zeit – genauso wie das Studio in Austin.

In der jüngeren Vergangenheit hatte Bethesda für eben jene Sparte bestimmte Entwickler*innen gesucht. Und zwar „qualifizierte Server-Ingenieure, die bei Systemen für einen unangekündigten Titel“ aushelfen sollen.

© r/cat__statue

Diese Stellenausschreibung lässt sich so in der Form allerdings nicht mehr im Netz finden. Dank Reddit können wir den genauen Wortlaut des Jobangebots dennoch nachvollziehen. Die Ausschreibung wurde nachträglich noch mal angepasst, wie wir hier unschwer erkennen können.

© gamejobs.co/PlayCentral.de

Weiter sei es hinreichend bekannt, dass ZeniMax Online Studios, die für The Elder Scrolls Online verantwortlich sind, bereits an einem neuen MMORPG arbeiten würden. Auch hier sprach man in der Vergangenheit von einer „neuen IP“. Das neue Game soll sogar „Vehikel beinhalten“, die von NPCs und Spieler*innen gesteuert werden. Auch diese Stellenanzeige wurde von ZeniMax Jobs offline genommen.

In der Theorie könnten also sogar mehrere Studios an einem großen, neuen Projekt werkeln. Da könnte „Starfield Online“ durchaus Sinn ergeben?

Wo es also ein The Elder Scrolls Online und ein Fallout 76 gibt, dürfte ein „Starfield Online“ nicht lange auf sich warten lassen. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es jedoch noch keine offizielle Stellungnahme seitens Bethesda zu dem Thema.

Aber was meint ihr? Könnte der Analyst recht behalten? Oder haltet ihr die Überlegungen für weniger zutreffend? Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare und diskutiert mit uns.