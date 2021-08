Stardew Valley: Ab Herbst könnt ihr das Farmleben im Xbox Game Pass genießen

Farmerfreund*innen aufgepasst: Wer unter einem Stein oder hinterm Mond gelebt hat und immer noch nicht Stardew Valley gespielt hat, bekommt ab Herbst endlich so günstig wie noch nie die Gelegenheit dazu. Dann wird die extrem erfolgreiche Farming-Sim nämlich Teil des Xbox Game Pass.

Stardew Valley dürfte so ein noch größeres Publikum erreichen

Das verkündete [email protected] im Rahmen eines Indie-Showcases. Damit dürfte die Farming-Simulation, die das Projekt eines einzelnen Mannes ist, nämlich Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone, nun noch mehr Spieler*innen erreichen.

Nicht, dass „Stardew Valley“ mit seinen mehr als 10 Millionen verkauften Exemplaren (Stand Januar 2020) nicht ohnehin in aller Munde wäre. Wer auch nur irgendwas für das entspannende virtuelle Bauernhofleben übrig hat, wird sich seit dem Release in 2016 in das pixelige und charmante Pelikan Dorf verirrt haben.

Aber der Xbox Game Pass ist eine gewaltige Plattform und bei den gut 22 Millionen Abonnent*innen könnte ja noch die ein oder andere Stadtmaus dabei sein, die noch nicht von der Landmaus gehört hat, wie toll das Leben abseits von Hochhäusern und Alltagsstress sein kann.

Ein genaues Datum gab es für den Game Pass-Beitritt von „Stardew Valley“ aber noch nicht, im Livestream von [email protected] sprach Schöpfer Eric Barone vom Herbst. Allzu lang müssen sich Xbox- und PC-Spieler*innen also nicht mehr gedulden.

Darüber hinaus sollen außerdem „The Artful Escape“, „Aragami 2“, „Library of Ruina“, „Pupperazzi“ und „Evil Genius 2: World Domination“ zum Xbox Game Pass hinzugefügt werden.