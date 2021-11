Star Wars – Pedro Pascal hat einen Cameo im Trailer von Boba Fett laut Fans

Haben wir wirklich The Mandalorian-Star Pedro Pascal im allerersten Trailer zur neuen Live-Action-Serie gehört? Fans spekulieren nach dem Debüt des Trailers nun, ob sich Mando in dem Trailer versteckt hält und somit einen Cameoauftritt in der Serie bekommt. Aber was ist dran an den Gerüchten?

Das Buch von Boba Fett – Erster offizieller Trailer zur Serie ist da!

Der erste Trailer zum Mandalorian-Spin-off Das Buch von Boba Fett, das exklusiv auf Disney Plus läuft, stimmt uns auf die Serie mit dem legendären Kopfgeldjäger aus der Galaxis weit, weit entfernt ein. Boba Fett (Temuera Morrison), der sich längst nicht mehr als Kopfgeldjäger sieht, hat große Pläne und möchte in die Fußstapfen von Jabba den Hutten treten. Dabei hilft ihm seine treue Begleiterin Fennec Shand (Ming-Na Wen).

Und im Trailer sehen wir auch schon kleinere Details, die Disney vorab enthüllt hat. So wird sehr schnell klar, dass Boba Fett erst einmal die alten Kapitäne von Jabba mit seiner weisen Voraussicht überzeugen muss, dass es besser ist ihm zu folgen.

Ganz so einfach wird es am Ende allerdings nicht – wie es in den Post-Credit-Szenen von „The Mandalorian Staffel 2“ angedeutet wurde – sich auf den Thron zu setzen und sich als neues Oberhaupt des Verbrechersyndikats zu erklären. Boba Fett muss sich seinen neuen Platz erkämpfen.

So oder so wird es spannend, wenn wir in „The Book of Boba Fett“ mehr über die Unterwelt von Star Wars erfahren.

Hat Pedro Pascal einen Cameoauftritt in The Book of Boba Fett?

Und da kommen wir auch schon zu Pedro Pascal. Im Laufe des Trailers sehen wir ein Alien, das von Disney als „ALIEN 1“ betitelt wird. Der Ithorianer spricht von der Kenntnis darüber, dass sich Boba Fett den Thron von Jabba geschnappt hat:

„Ich habe anderes gehört. Ich weiß, dass du auf dem Thron sitzt.“

Die Fans sind sich nun sicher, dass sich hier Pedro Pascal hinter den relativ klaren Worten versteckt hält. Hierbei könnte es sich um einen Cameoauftritt von Pedro Pascal handeln, allerdings ist das gar nicht mal so leicht herauszuhören. Der weitere Cast, abseits von Temuera Morrison und Ming-Na Wen, ist zudem noch nicht bekannt. Eine Bestätigung seitens Disney dürfen wir also so bald nicht erwarten.

i know pedro pascal’s voice when i hear it. https://t.co/hky6D8DjoS — caterina (@alpacinofilms) November 1, 2021

Ob es allerdings bei solch einem Cameo bleiben würde, ist fraglich. Es ist gut möglich, dass Pedro Pascal als Din Djarin zurückkehrt. Immerhin haben wir Boba Fett und Mando bereits in „The Mandalorian“ zusammenarbeiten sehen. Ein kleines Wiedersehen dürfte schließlich sehr gut ankommen bei den Fans?

Tatsächlich kommen solche Cameos recht häufig vor im „Star Wars“-Franchise. Zuletzt wurde enthüllt, dass Mark Hamill den EV-9D9-Droiden in „The Mandalorian“ sprach:

