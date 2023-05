Alle 9 Truhen auf Zerstörter Mond in Star Wars Jedi Survivor (Fundorte)

Das Universum in Star Wars Jedi Survivor vor dem Imperium beschützen ist ja eine Sache, aber schick aussehen will man dabei ja schon. Und dafür braucht ihr Anpassungsmöglichkeiten, die sich exklusiv in Truhen finden lassen. So auch auf Zerstörter Mond, wo es insgesamt 9 Truhen gibt und eine davon enthält sogar einen extra Stim-Platz.

Star Wars Jedi Survivor: Alle 9 Truhen auf Zerstörter Mond finden (Lösung)

Das Laserschwert anpassen, schicke Klamotten tragen, BD-01 einen neuen Anstrich verpassen: All dies ist dank der vielen Anpassungsmöglichkeiten in Star Wars Jesi Survivor kein Problem, doch zuvor muss man die entsprechenden Truhen finden, die überall in der Galaxis versteckt wurden. Dazu zählt natürlich auch der Planet Zerstörter Mond, auf welchem sich das Forschungslabor befindet.

Leider werdet ihr bei eurem ersten Besuch nicht alle Truhen auf Zerstörter Mond erreichen können, da manch eine eine besondere Fähigkeit und/oder ein spezielles Equipment voraussetzt. Da diese zu 100% durch das Spielen der Story freigeschaltet werden, empfehlen wir euch an dieser Stelle, das Action-Adventure zuerst durchzuspielen und dann auf Schatzjagd zu gehen.

Tut dies und ihr seid auf alle Eventualitäten bestens vorbereitet und könnt in 4 Bereichen auf der Map insgesamt 9 Truhen finden. Wo genau und wo sich die Truhe mit dem extra Stim-Platz befindet, entnehmt ihr der folgenden Auflistung, in welcher wir euch die Fundorte aufzeigen und erklären, was ihr tun müsst, um die begehrten Behälter zu erreichen.

Verlassene Giesserei – Automatisierte Fertigungsanlage (03/03)

Laserschwert-Anpassung – Griff: Harmonie

Fundort: Der Zugang zu diesem Collectable wird erst im Verlauf der Story von „Star Wars Jedi Survivor“ freigeschaltet. Sobald dies der Fall ist, nehmt den Meditationspunkt Automatisierte Fertigungsanlage als Ausgangspunkt. Folgt dem Weg ins Innere der Anlage und geht sofort rechts durch den Durchgang, über die kleinen Metallsäulen und direkt zur Truhe.

Waffenmaterialien: Einzigartige Metalle

Fundort: Folgt dem Verlauf im Inneren der Automatisierten Fertigungsanlage bis hinter den Raum mit den Droide-Ladestationen. Biegt hinter diesem Raum links ab und geht nach draußen, wo ihr auf der linken Seite zwei Wandläufe vollführt, um schließlich die Truhe auf der anderen Seite der Schlucht zu erreichen.

Lichtschwert-Anpassung – Klingenemitter: Harmonie

Fundort: Vom Raum mit den Droide-Ladestationen aus geht es nach rechts, direkt auf den Durchgang zu, aus welchem regelmäßig heiße Luft gepresst wird, weswegen ihr dort euer Timing im Griff haben müsst. Direkt gegenüber dieser Tür, in der Ecke stehend, befindet sich eine Kiste, die BD-01 für euch hacken kann.

Verlassene Giesserei – Montagebereich (02/02)

Stim

Fundort: Wer noch nicht genug Stims hat, begibt sich in den großen, runden Raum mit dem Gitterboden, unter dem es ordentlich brodelt. Hier könnt ihr euch mit dem Greifhaken an der Seite hoch schwingen und von dort aus ein Seil mit elektrisierter Stelle nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Folgt dort dem Weg zur Kiste.

Musik-Track: Bodenimpuls

Fundort: Sucht im Montagebereich die grüne Barriere auf, hinter welcher euch Droiden dazu auffordern, den Bereich zu verlassen. Mit Blick auf die Barriere geht es links herum, wo gestapelte Kisten euch den Weg versperren. Klettert über diese Kisten rüber oder springt an ihnen vorbei, um eine recht gut versteckte Kiste zu finden.

Forschungsanlage der Hohen Republik – Anlagekanal (01/01)

Jacke: Duellant

Fundort: Sucht im Anlagekanal die Stelle auf, wo ihr nahe eines Kontrollraums mehrere Wellen aus Feinden abwehren müsst, während der Raum kontinuierlich von dem mächtigen Strahl durchtrennt wird. In Strahlrichtung nutzt ihr zweimal den Greifhaken, um zweimal einen Wandlauf auszuführen und schließlich zum Bereich über dem Strahl zu gelangen.

Forschungsanlage der Hohen Republik – Forschungslabor der Republik (03/03)

Hacken: Droideka

Fundort: Begebt euch zu dem Lichtstrahl im westlichen Bereich (stellt den Meditationspunkt als Ausgangspunkt im Süden ein) und verbindet mit dem Koboh-Werfer von BD-01 den Endpunkt des Strahls mit dem Koboh oben links. Begebt euch anschließend selbst nach oben, springt mit einem Macht-Sprint durch die grüne Barriere und öffnet die nahe Tür mit der Macht.

Blaster-Gehäuse – RSKF.44

Fundort: Die gesuchte Truhe steht auf der Zwischenplattform nahe des Koboh-Lasers. Schwingt euch mit der Drohne im Zentrum des Gebiets vor dem Labor dorthin. Die dazugehörige Energiezelle befindet sich direkt gegenüber der Truhe, schießt mit BD-01s Elektropfeil durch die beiden Rohre hinter dem Steuerpult hindurch.

Blaster-Gehäuse – Modell 13

Fundort: Sobald ihr den verbesserten Greifhaken besitzt, sucht noch einmal den Bereich um das Labor auf, wo auf mehreren Plattformen jeweils ein Stabilisierungsstrahl düster vor sich hin brutzelt. Die gesuchte Truhe liegt auf einer Plattform unter dem Labor und kann mit den gelben Drohnen in der Luft erreicht werden.

